Duisburg. Der Niederrheinliga-Neuling Rumelner TV siegt auch bei International Moers mit 7:4 und steht weiter im Spitzenfeld. PSV 20 siegt in Landesliga.

Rumelner TV fährt verdienten Sieg in Moers ein

Der Rumelner TV macht seine Sache in der Futsal-Niederrheinliga weiterhin sehr gut. Im letzten Auswärtsspiel vor der Winterpause hat der Aufsteiger sein Spiel bei International Moers mit 7:4 (2:2) gewonnen, steht auf Rang drei – und stände am Saisonende sogar vor dem nun zweitplatzierten und punktgleichen PCF Mülheim, da die Duisburger den direkten Vergleich gewonnen haben.

6:2 nach 0:2

Die Moerser kamen etwas besser in die Partie und lagen nach elf Minuten mit 2:0 vorne. „International hat oft mit einem fliegenden Torwart gespielt und das recht gut gemacht“, sagt RTV-Trainer Michael Krämer. Doch noch vor der Pause glichen Khaled Ben Ahmed und Berkant Tekmen aus, ehe Rumeln durch die Tore von Wassim Abidi (2), Josef Abi-Haidar und nochmal Tekmen auf 6:2 davonzog. Zwar verkürzte Moers durch zwei Tore, dann aber setzte Samet Altun den Schlusspunkt. „Unser Torhüter Nils Petry hat ein bärenstarkes Spiel gemacht und war maßgeblich am Sieg beteiligt“, so Krämer. Am 7. Dezember spielt der RTV im heimschen AEG-Schulzentrum um 19.30 Uhr gegen die Toro Futsal Lightnings aus Richrath. Die zweite Mannschaft hat der RTV dagegen aufgrund von Personalmangel abgemeldet.

Der Landesligist PSV 20 Duisburg hat mit 12:4 (3:4) gegen den SKV Mülheim gewonnen. „In der ersten Halbzeit stimmt die defensive Einstellung einfach nicht“, so Teammanager Claude Kampangala. Danach sicherte sich der PSV den Sieg. Tore: Milko Dimitrov (5), Yasin Afshari (3), Kaser Mahmoud (2), Marco Wroblewski und Almir Celic.