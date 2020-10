Das ist ein gelungener Start für den Rumelner TV: Nach dem Auftakt-Remis gegen Kleve gewannen die Duisburger das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf II mit 10:2 (4:0) und stehen nach zwei Spieltagen auf Rang zwei der Futsal-Niederrheinliga. „Das habe ich so nicht erwartet“, staunte auch Spielertrainer Marcel Jotic über den Kantersieg gegen das Reserveteam des ambitionierten Regionalligisten.

„Wir haben uns optimal vorbereitet und uns auf einen starken Gegner eingestellt“, so Jotic. So stand den Düsseldorfern ein motivierter Gegner gegenüber, der von Beginn an aufs Gaspedal drückte und bis zur Halbzeitpause keinen Gegentreffer zuließ. „In der Defensive waren wir stark und vorne eiskalt“, so Jotic.

Vier Tore von Emir Turhan

„Nach unserem siebten Treffer war beim Gegner natürlich auch irgendwann die Luft raus“, erklärt der Coach das zweistellige Ergebnis. Im Tor stand Marlon Walta, der für seine Ausflüge ins Feld bekannt ist – und tatsächlich wehrte er eine Düsseldorfer Chance ab, düste nach vorne und traf nach Doppelpass mit Jotic. Fleißigster Torjäger war Emir Turhan mit vier Treffern; außerdem zielten Stefan Richter (2), Sami Zouzi, Samir Kekic und Marcel Jotic genau. Am Samstag (18 Uhr) geht es auswärts mit dem Derby bei International Moers weiter.

In der Gruppe 2 der Landesliga erwischte der PSV Duisburg 1920 einen Fehlstart. Bei Croatia Mülheim setzte es eine überdeutliche 3:13 (1:8)-Niederlage. Die Tore für den PSV erzielten Salah Eddine Essoltani (2) und Dennis Straberg.