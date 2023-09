Rumelner auf Augenhöhe – doch das reicht gegen Dümpten nicht

Duisburg. Verbandsligist HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen kann im Rheinhauser Ausweichquartier überzeugen. Individuelle Qualität gibt den Ausschlag.

Schlecht war die Leistung, die der Handball-Verbandsligist HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen am Sonntag im ersten „Heimspiel“ zeigte, wahrlich nicht. Das Ergebnis hingegen schon.

Die Mannschaft des verletzten Spielertrainers Mirko Szymanowicz begegnete dem personell enorm verstärkten Titelaspiranten HSV Dümpten fast die gesamte Spielzeit über auf Augenhöhe. Bis fünf Minuten vor dem Ende durfte Ve/Ru/Ka im Ausweichquartier an der Krefelder Straße auf Zählbares hoffen. Nach dem 28:30 und der dritten Zwei-Minuten-Strafe gegen den in Abwehr und Angriff überzeugenden Nikolai Lenz ging es dann aber dahin und die eigentlich ausgeglichene Partie mit 28:36 (16:16) verloren. „Wir haben bis zur 55. Minute eine sehr gute Leistung gezeigt und aufopferungsvoll gekämpft. Wir hatten diesen starken Gegner da, wo wir ihn haben wollten. Am Ende hat sich die individuelle Qualität der Dümptener durchgesetzt“, befand Szymanowicz.

In der ersten Hälfte lagen die Rumelner die meiste Zeit knapp vorne. Nach dem Wechsel bewiesen sie Moral, als sie nach dem 23:27 (48.) wieder in Schlagdistanz kamen. „Dass es am Ende so deutlich geworden ist, ist bitter“, so Szymanowicz: „Aber wir können viel Positives mitnehmen. Nach der schwachen Leistung gegen Oppum haben wir die richtige Reaktion gezeigt. Darauf können wir aufbauen.“ Am Samstag (17 Uhr) muss Ve/Ru/Ka beim Aufsteiger MTV Rheinwacht Dinslaken II antreten, der auch ein Kandidat für die Oberliga ist.

Tore: Langer, Lenz (je 7), Tervoort (4), Webers (3), Fietze (3/3), Bay, Krogmann, Moritz, Wächter. (kök)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg