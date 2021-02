Rückkehrer aus Düsseldorf sucht seine Chance bei den Löwen

Duisburg. Nach der Verpflichtung des erfahrenen Sextetts aus Hiesfeld setzt Hamborn 07 auch auf den eigenen Nachwuchs. Alle sollen ihre Chance erhalten.

Die Personalplanungen für die kommende Saison laufen beim Fußball-Landesligisten Hamborn 07 weiter auf Hochtouren. Nach der Bekanntgabe der Verpflichtung von Trainer Stefan Janßen sowie gleich sechs Spielern vom Oberligisten TV Jahn Hiesfeld (Kevin Kolberg, Dennis Wichert, Kevin-Dean Krystofiak, Gino Mastrolonardo, Kevin Menke und Pascal Spors) erhalten nun auch mehrere Talente aus den eigenen Reihen eine Chance, sich bei den Löwen im Seniorenbereich zu empfehlen.

Einer von ihnen hat einen kleinen Umweg genommen. Mittelfeldakteur Marc René Bäsner war von der C- bis zur A-Jugend im Holtkamp aktiv, wechselte dann im Sommer 2019 zum Nachbarn FSV Duisburg, bei dem er in der Niederrheinliga spielte. Seine erste Seniorenstation wurde anschließend der TV Kalkum-Wittlaer; für den Düsseldorfer Bezirksligisten kam er in bislang sieben Einsätzen auf vier Treffer.

In den Vordergrund spielen wollen sich auch fünf Kicker, die bislang für die Hamborner A-Junioren am Ball waren. Dabei kommen Lamarana Diallo, Noah Gabriel Herrmann und Jason Michael Schiewer im Mittelfeld zum Einsatz, Lars Wallenhorst als Angreifer. Außerdem wird Torhüter Noah Luis Heutger in den Trainingsbetrieb der Senioren eingebunden, allerdings in erster Linie noch in der Jugend seine Einsatzzeit sammeln, was coronabedingt ja seit geraumer Zeit nicht möglich ist.

Dass nicht alle direkt den Sprung in den Kader der „Ersten“ schaffen werden, dürfte klar sein. Hans-Günter Bruns, der Sportliche Leiter der Löwen, verspricht: „Die Jungs können sich in Ruhe präsentieren. Wir werden am Ende sehen, wo es passt und wer mit dabei bleibt.“ (T. K.)

