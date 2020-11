Rückkehr von Lettieri zum MSV Duisburg so gut wie perfekt

Die offizielle Bestätigung des MSV Duisburg steht noch aus. Doch nach Informationen der Redaktion hat Trainer Gino Lettieri am Mittwoch einen Vertrag beim Fußball-Drittligisten MSV Duisburg unterschrieben. Der Verein will den Nachfolger von Torsten Lieberknecht, von dem sich der MSV am Montag getrennt hatte, am Sonntag offiziell vorstellen.

Gino Lettieri arbeitete schon von Sommer 2014 bis zum 1. November 2015 beim MSV. Der heute 53-Jährige führte die Zebras auf Anhieb in die 2. Bundesliga. Nach einem verpatzten Saisonstart in der 2. Liga trennte sich der MSV dann jedoch im Herbst vom Deutsch-Italiener.

Im März 2017 übernahm Lettieri den FSV Frankfurt, konnte die Hessen aber nicht vor dem Abstieg aus der 2. Bundesliga bewahren. Von Mai 2017 bis September 2019 war er für den polnischen Erstligisten Korona Kielce tätig.