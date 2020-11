Rückkehr des Kapitäns kann dem MSV Duisburg einen Push geben

Duisburg. Der MSV Duisburg spielt am Mittwoch gegen den 1. FC Saarbrücken. Kadernominierung von Stoppelkamp entscheidet sich am Vormittag.

Am Vormittag wird sich Trainer Torsten Lieberknecht mit Moritz Stoppelkamp beraten, ob der Mittelfeldspieler am Mittwochabend im Nachholspiel des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg gegen den 1. FC Saarbrücken (19 Uhr, Schauinslandreisen-Arena) zum ersten Mal in dieser Saison dem Kader der Zebras angehören wird. Der 33-Jährige hat das Pfeiffersche Drüsenfieber überwunden und steht grundsätzlich für ein Comeback bereit.

„Wir sind erfreut, welchen schnellen Weg er genommen hat“, sagte Lieberknecht beim Pressegespräch am Dienstag. Lange war ungewiss, wann Stoppelkamp wieder zur Verfügung stehen würde. Der offensive Mittelfeldspieler machte jedoch zuletzt im Mannschaftstraining große Fortschritte.

Lieberknecht und Stoppelkamp müssen abwägen. Natürlich ist der Akku des Spielers nicht bei 100 Prozent, Lieberknecht spricht von einer „emotionalen Geschichte“ und von der Frage, „ob es vernünftig ist, ihn jetzt schon zu bringen.“ Lieberknecht weiß um den möglichen positiven Effekt, wenn der Kapitän wieder an Bord ist und der Mannschaft durch seine Präsenz in der Kabine und auf der Bank einen Push geben kann. Auf der anderen Seite will der Coach nicht ohne Not einen Platz auf der Bank blockieren und seine Wechseloptionen blockieren, wenn es für einen Einsatz des Führungsspielers auf dem Platz noch zu früh sein würde.

Allerdings ist nun auch sicher: Stoppelkamp wird eher kurz- als mittelfristig wieder zur Verfügung stehen. Wenn es für das Saarbrücken-Spiel noch zu früh sein dürfte, wird am Montag im Heimspiel gegen Viktoria Köln wieder mit dem Routinier zu rechnen sein.

MSV Duisburg hofft auf ersten Heimsieg

Im Nachholspiel gegen die Saarländer – die Partie war am 9. Oktober aufgrund der vier Corona-Fälle im Kader des MSV ausgefallen – geht es Lieberknecht darum, den jüngsten Sieg beim Gastspiel bei 1860 München zu bestätigen. Der 47-Jährige wollte seit Samstag nicht zu viel Zeit damit verbringen, sich über den Erfolg an der Grünwalder Straße zu freuen. „Wir befinden uns noch immer im Wiedergutmachungsmodus“, unterstreicht der Fußball-Lehrer. Die 0:2-Pleite gegen den KFC Uerdingen vor anderthalb Wochen wirkt immer noch nach. Zudem hat der MSV den Anspruch, im eigenen Stadion – auch ohne Zuschauer – eine Macht zu sein. So wird es Zeit für den ersten Heimsieg.

Bitter kehrt ins Training des MSV Duisburg zurück

Gegner Saarbrücken lebt noch von der Euphorie des Aufstiegs und steht mit 13 Punkten auf dem fünften Platz. Allerdings kassierten die Saarländer zuletzt zwei Niederlagen: 1:2 gegen den SC Verl, 0:1 beim KFC Uerdingen. Mit einem Sieg an der Wedau könnte das Team allerdings die Tabellenspitze erobern.

Rechtsverteidiger Max Sauer (Mitte) hat seine muskulären Probleme überwunden und steht dem MSV Duisburg am Mittwoch ur Verfügung. Foto: firo Sportphoto/Jürgen Fromme / Jürgen Fromme /firo Sportphoto

FCS-Trainer Lukas Kwasniok freut sich „brutal auf die Spiele im November“, weil namhafte Gegner auf sein Team treffen – dazu gehört auch der MSV. Kwasniok erwartet aktive und offensive Meidericher. Der Coach hofft, dass sein Team dadurch auch Räume nutzen kann, um „mit unserer Wucht dem Gegner weh zu tun.“

Torsten Lieberknecht geht ohne neue personellen Sorgen in die Partie. Rechtsverteidiger Max Sauer hat seine muskulären Probleme überwunden und steht zur Verfügung.

Demnächst könnte auch Joshua Bitter für diese Position eine Alternative sein. Die schon mehrfach verschobene Rückkehr ins Mannschaftstraining soll nun am Samstag erfolgen. Bitter hatte sich im Mai einen Muskelriss zugezogen.