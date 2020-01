RTV verliert erstmals – doch Baerl leistet Schützenhilfe

Zum Abschluss der Hinrunde hat der Rumelner TV durch ein 1:3 (20:25, 25:22, 21:25, 23:25) auswärts gegen Eintracht Geldern II die erste Niederlage einstecken müssen, steht aber weiterhin zumindest mit einem Punkt Vorsprung an der Spitze der Volleyball-Landesliga der Frauen – weil es Schützenhilfe aus der Duisburger Nachbarschaft gab.

„Wir haben leider nicht unsere Leistung abrufen können. Im ersten Satz haben wir kaum eine Annahme oder einen Aufschlag hinbekommen“, sagt RTV-Trainer André Engel. Danach gab es Hoffnung, weil die Rumelnerinnen den zweiten Satz gewonnen haben und auch im dritten Durchgang in Führung lagen. „Dann haben wir aber zu viele Fehler in Aufschlag, Annahme, Block und Zuspiel gemacht, sodass wir unnötigerweise die Sätze knapp verloren haben“, so Engel. „Angriff und Abwehr waren okay, viele Ballwechsel waren umkämpft, aber im Endeffekt waren wir nicht gut genug. Geldern hat verdient gewonnen.“

Baerl führte schon mit 2:0

Da war es doppelt gut, dass die SG Baerl/Kamp-Lintfort gegen den Verfolger RC Borken-Hoxfeld III einen Zähler durch ein 2:3 (25:16, 25:17, 16:25, 18:25, 8:15) geholt hat – doch aus Sicht der Baerler Löwinnen hätten es gut und gerne drei sein können, schließlich lag die Spielgemeinschaft nach zwei deutlich gewonnenen Sätzen mit 2:0 vorne, ehe Borken ebenso klar die Sätze drei und vier und schließlich auch den Tiebreak gewann. Baerl ist weiterhin Vorletzter, steht aber nur noch einen Punkt hinter Weeze.

Eben jenen TSV haben die Freien Schwimmer Duisburg mit 3:1 (19:25, 25:22, 25:18, 25:19) besiegt. Im ersten Satz war die „Annahme zu passiv, Pässe zu ungenau und es gab nur wenig Druck durch die Angreifer“, erklärt Außenangreiferin Julia Keller. „Ab Mitte des zweiten Satz sind wir dann mal wach geworden und haben gezeigt, dass wir auch Volleyball spielen können.“ So gab es „gute Angaben, starke Angriffe und Blocksituationen. Wir hatten knapp drei Wochen Pause und nur eine Einheit vor dem Spiel. Dafür war es gut.“

Am Samstag um 15 Uhr steht das Derby zwischen der SG Baerl/Kamp-Lintfort und dem Rumelner TV auf dem Spielplan. Die Freien Schwimmer greifen erst am 26. Januar mit dem Spiel in Voerde wieder ins Geschehen ein.