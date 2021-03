Routinier Neumann hält den Füchsen Duisburg die Treue

Manuel Neumann, EVD am Dienstag, den 10. März 2020 in Duisburg. Eishockey Play-off, EV Duisburg, in schwarz, gegen die Rostock Piranhas, in weiß. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Duisburg. Der Verteidiger hat sich mit dem EV Duisburg auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Er soll dem Verein auch in anderer Funktion helfen.

Seit einigen Tagen ist die Saison im Eishockey-Verband Nordrhein-Westfalen offiziell abgebrochen. Für den EV Duisburg wirft die neue Spielzeit ihre Schatten voraus – so unklar das Ganze aufgrund der Corona-Pandemie mit all ihren Auswirkungen auch ist. Klar ist aber: Mit Manuel Neumann bleibt den Füchsen ein wichtiger Spieler erhalten.

Der 34-jährige Verteidiger hatte bereits von 2014 bis 2017 für den EVD gespielt und kehrte während der Saison 2019/20 nach Stationen bei Oberligist Starbulls Rosenheim und Zweitligist EV Landshut an die Wedau zurück. Auch in der bis auf sechs Testspiele komplett entfallenen Spielzeit 2020/21 war Neumann ein Teil des Teams.

Ein wichtiges Signal für die Füchse

„Wir haben uns schon im Januar auf eine Vertragsverlängerung geeinigt“, sagt Dirk Schmitz, der Sportliche Leiter der Füchse. „Das ist für uns ein wichtiges Signal und auch angesichts der vielen schlechten Nachrichten in der aktuellen Zeit eine schöne Sache.“

Neumann hat sich dazu entschieden, Duisburg nicht mehr verlassen zu wollen. Schmitz: „Er hat sein Studium aufgenommen, will seine berufliche Zukunft vorbereiten und daher beim EVD bleiben.“ Das Ganze gilt unabhängig von der Liga, in der der EVD in der neuen Spielzeit antreten wird. Außerdem wird Manuel Neumann künftig auch in der Nachwuchsarbeit eingesetzt. „Das ist für uns eine sehr wichtige Sache“, betont Schmitz. „Aufgrund der Corona-Situation ist es ja völlig unklar, wie viele Kinder und Jugendliche ein Trainer betreuen darf, sobald es endlich wieder losgeht. So viele Trainer wie möglich zu haben, ist da ungeheuer wichtig.“

So können die Jungfüchse nun von der Erfahrung Neumanns profitieren. „Er war immer schon für junge Spieler da“, betont Schmitz. In welchem Bereich er seine Tätigkeit für die Jungfüchse aufnimmt, soll in Kürze geklärt werden. „Wir sind einfach sehr froh, Manuel weiterhin bei uns zu haben – sowohl als Spieler der ersten Mannschaft als auch im Nachwuchsbereich“, so der Füchse-Sportchef.