Rhenania Hamborn schafft eine Überraschung im Pokal

Die Fußball-A-Junioren des FSV Duisburg sind als zweites Duisburger Team nach dem MSV Duisburg in die 3. Runde des Niederrheinpokals eingezogen. Bei der SG Essen-Schönebeck setzte sich der Niederreinligist durch einen Treffer von Marc Bäsner (31.) sowie zwei Tore von Toni Markovic (57., 71.) durch. Trainer Ahmet Tutal war nicht komplett gut gelaunt: „Das war eine gute Generalprobe für den Meisterschaftsstart, wobei wir uns aber auch phasenweise schwer getan haben. Leider haben wir zwei Spieler durch eine Verletzung und eine Rote Karte verloren.“

Bei den B-Junioren hat Hamborn 07 eine deutliche Pleite kassiert. Gegen Borussia Mönchengladbach unterlagen die Löwen mit 1:8 (1:4). Trainer Göksan Arslan, für dessen Team Princely Ngantoh (12.) zwischenzeitlich ausgleichen konnte, war nur mit der ersten Halbzeit zufrieden: „Im ersten Abschnitt haben wir ganz ordentlich mitgespielt. Danach hat die Borussia ihre ganze Klasse ausgespielt. Die Jungs können alle richtig guten Fußball spielen.“

TuRa 88 jubelt nach Arbeitssieg

Eine Runde weiter ist dagegen TuRa 88. Beim SV Hösel setzten sich die Neudorfer durch Treffer von Jean Armand Assi (19.) und Tuna Özdemir (75.) mit 2:1 (1:0) durch. „Das war kein gutes Spiel, sondern eher ein Arbeitssieg. Dennoch muss man das ja erstmal gewinnen“, so Coach Hakan Kirmizigül.

Auch der VfB Homberg hat sich für die Runde der letzten 16 qualifiziert. Auf eigenem Platz gewann der VfB gegen den klassenhöheren KFC Uerdingen mit 3:2 (2:2, 1:0) nach Verlängerung. Den Siegtreffer besorgte Berkan Can Bartu in der 88. Minute, zuvor trafen Tim Ulrich (38.) und Maximilian Paaßen (47.). Trainer Marcel Füten war zufrieden: „Vor allem in der ersten Hälfte haben wir ein gutes Spiel gemacht und waren am Ende der verdiente Sieger.“

Ein stolzer Hamborner Trainer

Bei den C-Junioren haben es gleich zwei Leistungsklassen-Teams mit Rhenania Hamborn und Viktoria Buchholz in die nächste Runde geschafft. Rhenania gewann überraschend nach Verlängerung mit 1:0 (0:0) gegen Niederrheinliga-Spitzenreiter SG Unterrath. Das Tor des Tages erzielte Erdem Sezer Aksoy nach 78. Minute. Trainer Soner Dogan war stolz darauf: „Die Jungs waren hochmotiviert und haben sich den Sieg verdient. Auch wenn das Spiel am Ende durch einen Lucky Punch entschieden wurde, waren wir ganz klar die bessere Mannschaft.“

Auch die Viktoria setzte sich mit dem gleichen Ergebnis gegen die Sportfreunde Baumberg durch. Nach ausgeglichenem Spielverlauf traf Leander Troy Abraham (64.) zum Sieg und war naturgemäß der Spieler des Tages.

Ausgeschieden sind dagegen der VfB Homberg und Hamborn 07. Der VfB (Tor: Jona Bobkiewicz) unterlag beim SSV Bergisch Born knapp mit 1:2 (0:1), während 07 auf eigenem Platz gegen Borussia Mönchengladbach beim 0:4 (0:3) deutlich den Kürzeren zog.