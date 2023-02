Rheinlandhalle war aufgeschlossen: EVD siegt klar in Krefeld

Duisburg. Die Füchse setzen sich im Nachholspiel beim Krefelder EV mit 8:1 durch. Michael Fomin wurde geschont, wird aber am Sonntag aufs Eis zurückkehren.

Die erste gute Nachricht gab es schon früh: Die Rheinlandhalle in Krefeld wurde aufgeschlossen – und ein Mitarbeiter der Stadt war vor Ort, um mit der Eismaschine seine Runden zu drehen.

Bekanntlich war das Fehlen dieser Mitarbeiter der Grund, warum das Auswärtsspiel des EV Duisburg in der Eishockey-Oberliga zum ursprünglichen Zeitpunkt abgesagt werden musste. Nun haben die Füchse das Nachholspiel beim Krefelder EV trotz einiger Ausfälle souverän mit 8:1 (2:0, 1:1, 5:0) für sich entschieden – auch wenn die finale Torproduktion mit fünf Treffern in den letzten zehn Minuten erst kurz vor Ende einsetzte.

Gutes erstes Drittel

„Wir haben ein sehr gutes erstes Drittel gespielt“, urteile EVD-Trainer Alex Jacobs nach der Partie. „Wir hätten zu diesem Zeitpunkt schon mit ein oder zwei Toren mehr führen müssen.“ So lange Pontus Wernerson-Libäck in den ersten 20 Minuten zweimal zu. „Das zweite Drittel war etwas unstrukturierter. Zwar hatten wir das Spiel weiterhin unter Kontrolle, waren aber nicht mehr so dominant.“ So brachte Krefelds Ex-Profi Adrian Grygiel, der auch schon für den EVD gespielt hat, die Gastgeber nach knapp 26 Minuten auf 1:2 heran. Doch zur Spielmitte stellte Verteidiger Thomas Ziolkowski den alten Abstand wieder her.

„Wie wir im letzten Drittel gespielt haben, war schon sehr souverän. Phasenweise haben wir richtig gutes Eishockey gespielt“, erklärte Jacobs. So wurde es gegen den KEV, der auf fünf Zweitliga-Spieler zurückgreifen konnte, doch noch deutlich. Zwischen den Toren fünf und sieben lagen gar nur 51 Sekunden. Linus Wernerson-Libäck (2), Peter Zirnow, Pontus Wernerson-Libäck und Oula Uski schraubten das Ergebnis für den EVD, der sich bekanntlich das Heimrecht in den Pre-Play-offs als Achter bereits gesichert hatte, in die Höhe.

Rückkehrer im Team

Michael Fomin, der sich im Heimspiel gegen die EG Diez-Limburg verletzt hatte, bekam eine Pause. „Ich denke, dass wir ihn auch am Freitag noch einmal schonen. Am Sonntag wird er dann aber wieder dabei sein können“, sagt Jacobs. Auch Niklas Lunemann, Coco Krämer und Leonardo Stroh werden zeitnah wieder ins Training einsteigen. Zum Abschluss der Punktrunde spielen die Füchse am Freitag (20 Uhr) in der Wedemark gegen die Hannover Scorpions, ehe am Sonntag (18 Uhr) die Hammer Eisbären an der Wedau zu Gast sein werden.

Tore: 0:1 (6:13) Pontus Wernerson-Libäck (Uski, Schröder), 0:2 (15:20) Pontus Wernerson-Libäck (Linus Wernerson-Libäck, Neumann/5-4), 1:2 (25:46) Grygiel (McLlwain, Schitz), 1:3 (30:07) Ziolkowski (Nedved, Linus Wernerson-Libäck), 1:4 (51:34) Linus Wernerson-Libäck (Pontus Wernerson-Libäck, Heatley/5-4), 1:5 (52:59) Zirnow (Pfeifer, Schmitz), 1:6 (53:31) Pontus Wernerson-Libäck (Heatley, Ziolkowski), 1:7 (53:50) Linus Wernerson-Libäck (Pontus Wernerson-Libäck, Uski), 1:8 (56:10) Uski (Heatley, Neumann/5-3).

Strafen: Krefeld 18, Duisburg 8.

Schiedsrichter: Haack/Kiefer.

Zuschauer: 249.

