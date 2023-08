Rheinland Hamborn verkauft sich trotz Niederlage teuer

Duisburg. Rheinland Hamborn muss in der ersten Runde des Niederrheinpokals die Segel streichen. Doch die Leistung gegen Regionalligist Bocholt stimmt.

Zur ganz großen Überraschung hat es nicht gereicht. Aber Fußball-Bezirksligist Rheinland Hamborn hat sich in der ersten Runde des Niederrheinpokals bei der 0:3 (0:2)-Niederlage gegen den von Ex-MSV-Profi Dietmar Hirsch trainierten Regionalligisten 1. FC Bocholt teuer verkauft.

„Wir haben dem Regionalligisten die Ruhrpott-Romantik auf Asche beigebracht“, meinte Rheinland-Co-Trainer Volker Hohmann nach dem Schlusspfiff augenzwinkernd. Er attestierte seiner Mannschaft eine sehr gute Leistung gegen den deutlichen Favoriten. Dass am Ende dennoch eine Niederlage stand, mussten die Gastgeber aufrechten Hauptes hinnehmen.

Rheinland muss den Torhüter wechseln

Nach 19 Minuten gingen die Münsterländer durch Kelvin Lunga in Führung. Für Rheinland-Keeper Arman-Mihai Florea, der hier den Ball aus dem Netz holen musste, war die Partie eine Viertelstunde später beendet. „Wir gehen davon aus, dass er sich einen Faserriss im linken Oberschenkel zugezogen hat“, so Volker Hohmann. Ersatzkeeper Hakan Aydin ging zwischen die Pfosten und war sechs Minuten später erstmals geschlagen. Erfolgreich war der ebenfalls kurz zuvor erst eingewechselte Haris Mesic.

Im zweiten Abschnitt hielten die Rheinländer über weite Strecken gut dagegen. „Wir haben den Bocholtern einige Aufgaben gestellt und hatten auch gute Chancen, ein besseres Ergebnis zu erzielen“, so Volker Hohmann. Doch ins Tor trafen nur noch einmal die Gäste. Erneut war es Mesic, der nach 57 Minuten bereits den Schlusspunkt setzte.

Für Rheinland geht es am Sonntag in der Meisterschaft weiter. Um 15.30 Uhr muss das Team beim TV Jahn Hiesfeld antreten und will dort den dritten Sieg im dritten Spiel landen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg