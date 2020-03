HC Wölfe Nordrhein –

VfB Homberg28:22 (12:12)

Wölfe: Kryzun (8/5), Julian Kamp (5), Singh Toor (4), Rennings, Felix Molsner (je 3), Brakelmann (2), Grefer, Max Molsner, Woyt (je 1).

VfB: Adrian (8/3), Brockmann (4), Wink (3), Reich, Hochkeppel (je 2), Thiel, Abo Shokor, Seemann (je 1).



Für die Wölfe Nordrhein war es ein Pflichtsieg, für den VfB Homberg eine schmerzliche Niederlage. Der Spitzenreiter aus Rheinhausen steuert nach dem 28:22 (12:12)-Erfolg im Lokalderby in der Handball-Oberliga weiter auf Aufstiegskurs.

Für die Gäste kam die Niederlage an der Krefelder Straße nicht überraschend, deren Trainer Sascha Thomas war nach der Partie trotzdem restlos bedient – und das lag nicht am Ergebnis. In der Schlussphase zog sich Andreas Wink einen mehrfachen Bänderriss im Knöchel zu. Damit liegt nun schon der fünfte Leistungsträger beim VfB langfristig auf Eis. Es könnte somit im Abstiegskampf für die Homberger noch kritischer werden.

„Es wird immer enger. Ich kann mir keine Spieler backen“, seufzte Sascha Thomas, der sich für das Derby bei der spielfreien zweiten Mannschaft bedient hatte. Wink stellte übrigens eine Selbstdiagnose. Sascha Thomas: „Er sagte, dass beim Sturz die ersten, und beim Aufstehen die übrigen Bänder gerissen sind. Er kann das als Routinier einschätzen.“

Ben Köß ist neuer Wölfe-Torwart

Die Wölfe warteten mit zwei personellen Überraschungen auf. Spielertrainer Alexander Grefer feierte früher als erwartet nach seinem Muskelfaserriss sein Comeback. Und in der zweiten Halbzeit stand ein neuer Torwart zwischen den Pfosten. Der vereinslose Ben Köß, zuletzt beim TV Aldekerk am Ball und früher auch in der 2. und 3. Liga aktiv, heuerte bis zum Saisonende bei den Wölfen als dritter Keeper an. Er feierte nun sein Debüt, da Björn Otterbach krankheitsbedingt fehlte.

In der ersten Halbzeit konnten die Gäste die Partie vor rund 500 Zuschauern noch offen gestalten, sie lagen zumeist sogar in Führung. Die Rheinhauser vergaben zahlreiche einfache Torchancen, zudem parierte VfB-Torwart Julian Seemann mehrfach stark.

Kurz nach dem Seitenwechsel lag der VfB noch einmal mit 13:12 vorne, doch Wölfe-Coach Thomas Molsner hatte mit einer Umstellung bereits in der Kabine die Grundlage dafür geschaffen, dass die Rheinhauser das Spiel an sich reißen konnten. Mit der Hereinnahme von Felix Molsner brachten die Rheinhauser nun die Dominanz auf der Platte, die dem Tabellenstand entsprach.

Entscheidung innerhalb sieben Minuten

Innerhalb von sieben Minuten machten die Wölfe aus einem 12:13-Rückstand eine 18:13-Führung. Dem konnten die Homberger nichts mehr entgegensetzen – auch weil die Gäste personell kaum noch Alternativen hatten.

Der Vorsprung der Rheinhauser an der Tabellenspitze auf den LTV Wuppertal, der ein Spiel weniger ausgetragen hat, beträgt weiter vier Minuspunkte. Der VfB Homberg belegt Platz elf – mit fünf Minuspunkten Vorsprung auf den drittletzten Rang.