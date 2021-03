Rhein-Ruhr-Marathon findet erneut virtuell statt

Duisburg. Stadtsportbund und LC Duisburg sahen sich zur erneuten Absage gezwungen. Stattdessen bieten die Organisatoren den #RRM2021At­HomeAgain-Run an.

Der Stadtsportbund Duisburg gibt sich alle Mühe, positiv zu bleiben. „Noch einmal schenken Phantasie und Durchhaltevermögen das echte Duisburg-Gefühl“, leitet der Verband Duisburger Sportvereine seine Mitteilung ein, die die traurige Nachricht enthält, dass der Rhein-Ruhr-Marathon auch in diesem Jahr in seiner üblichen und beliebten Form nicht ausgetragen werden kann. Stattdessen wird es wie schon 2020 eine virtuelle und damit individuelle Ersatzveranstaltung geben. So startet die 38. Ausgabe am 5. und 6. Juni im Zuge der Pandemie-Bekämpfung als #RRM2021At­HomeAgain-Run.

Nach Rücksprache mit der Stadt sahen sich die Verantwortlichen außer Stande, zum jetzigen Zeitpunkt eine Zusage zum realen Lauf zu geben, zumal die aktuelle Coronaschutzverordnung das Veranstaltungsverbot bis zum 31. Mai verlängert hat. Das Organisationskomitee des Rhein-Ruhr-Marathons, in dem der Stadtsportbund und der LC Duisburg zusammenarbeiten, entschied sich deshalb für die virtuelle Alternative. Im vergangenen Jahr hatten mehr als 2000 Läuferinnen und Läufer weltweit den Duisburg-Lauf mit ihrem Start beim Solidaritäts-Run unterstützt.

Startgebühr: 30 Euro

Die Startgebühr für den neuen #RRM2021AtHomeAgain-Run beträgt 30 Euro. Darin enthalten sind sowohl das Finisher-Shirt als auch die Finisher-Medaille. Im Moment wird das Anmeldeportal aktualisiert, so dass es einen Re-Start in der Woche nach den Osterferien geben wird. In diesem Jahr soll das Rennen mit klaren Streckenlängen einen stärkeren Wettbewerbscharakter bekommen. Zudem haben die Ausdauer-Sportlerinnen und -Sportler dank moderner Datentechnik die Möglichkeit, ihren Laufweg jederzeit mit der Strecke des Rhein-Ruhr-Marathons abzugleichen.

„Im vergangenen Jahr hatten wir den Teilnehmerinnen und Teilnehmern versprochen, wieder ganz analog an den Start zu gehen. Wir haben alles getan, dieses Versprechen zu halten und bis zuletzt an Konzepten, zum Beispiel mit Testung, Streckenverkürzungen und Wellenstarts, natürlich unter Einhaltung der Corona-Schutzverordnung, gearbeitet“, erklärt Uwe Busch, der Geschäftsführer des Stadtsportbundes. „Jetzt steht fest, dass die dritte Welle uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und wir dafür keine Genehmigung bekommen können.“ Die Macher hatten sich schon im Vorfeld eine Entscheidungsdeadline auf Ende März gesetzt. „Aus diesem Grund haben wir parallel bereits am #RRM2021AtHomeAgain-Run gearbeitet“, so Busch.

App ermöglicht den Lauf

Der Arbeitstitel „AtHomeAgain“ erlaubt ein Wortspiel mit der inzwischen gängigen Abkürzung AHA. Den AHA-Lauf haben die Organisatoren in Zusammenarbeit mit dem Zeitnehmer Mika-Timing entwickelt. Die Läuferinnen und Läufer können am 5. oder 6. Juni mit ihrer Startnummer laufen. Das kann entlang der – nicht abgesperrten - Strecke des Rhein-Ruhr-Marathons sein oder sonst irgendwo auf der Welt.

Über den Zeitnehmer erhalten die AtHome-Runner vorher die Zugangsdaten für eine App, die virtuell die eigene Runde mit der Duisburg Strecke synchronisiert. Die App gibt auch den Startschuss und stoppt die Zeit. In die Wertung kommen die Zeiten für einen Marathon und Halbmarathon sowie eine zusätzliche Sonderwertung über zehn Kilometer. Alle Läufe enden natürlich virtuell am klassischen Ziel des Rhein-Ruhr-Marathons – in der Schauinslandreisen-Arena.

Startgeld-Rückgabe oder Zoo-Spende

Den über über 900 Läuferinnen und Läufern, die bereits für den 38. Rhein-Ruhr-Marathon gemeldet haben, macht der Stadtsportbund gleich mehrere Angebote: Sie erhalten auf Wunsch die bereits bezahlte Startgebühr zurück. Darüber hinaus können sie das Geld auf ihren Start beim #RRM2021AtHome­Again-Run anrechnen und sich den Restbetrag auszahlen lassen oder dem Zoo Duisburg spenden.

„Wir danken für das Vertrauen, das sich mit den Meldungen verbindet. Entsprechend wollen wir dieses Vertrauen auch bei den finanziellen Regelungen rechtfertigen. Wir klären das fair und schnell. Wir werden außerdem die Läuferinnen und Läufer persönlich über die Absage und die neuen Möglichkeiten informieren und sie einladen beim #RRM2021AtHomeAgain-Run an den Start zu gehen“, erklärt Busch.

Alle Details zum #RRM2021AtHomeAgain-Run veröffentlichen die Organisatoren in der kommenden Woche auf ihrer Webseite: www.rhein-ruhr-marathon.de.