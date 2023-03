Rhein Fire wird ab 2025 auch in Düsseldorf spielen

Duisburg. Rhein Fire aus der European League of Football trägt seine Heimspiele in Duisburg aus – aber 2025 soll es aber auch Spiele in Düsseldorf geben.

Die Entwicklung in der European League of Football nimmt Fahrt auf. Und aktuell ist Duisburg mit der Schauinsland-Reisen-Arena mittendrin. Bekanntermaßen trägt der eigentlich in Düsseldorf beheimatete Publikumsmagnet Rhein Fire seine Heimspiele an der Wedau aus – und sorgte in seiner ersten Saison nach Neugründung für einige Zuschauerrekorde. Außerdem wird das Finale der ELF in der Saison 2023 in Duisburg über die Bühne gehen. Bislang sind 22.500 Tickets für das Endspiel am 24. September verkauft. Künftig wird Fire aber zweigleisig fahren. So gaben die Weinroten bekannt, dass in der Saison 2025 mindestens ein Topspiel, 2026 dann zwei Spiele in Düsseldorf ausgetragen werden.

ELF will weiterhin expandieren

Derweil geht auch die Liga selbst davon aus, dass das Zuschauerinteresse weiter steigen wird. So läuft der Vorverkauf für das Saisoneröffnungsspiel der Hamburg Sea Devils gegen Rhein Fire hervorragend. Die Hanseaten spielen üblicherweise im Stadion Hoheluft, ziehen aber für das Spiel gegen Fire ins Volksparkstadion. Hier sind bereits über 15.000 Karten verkauft worden.

„Wir haben 2021 angefangen und schon in dieser kurzen Zeit hat sich gezeigt, dass das Potenzial unseres Sports auch in Europa riesig ist – und das wollen wir mit aller Entschlossenheit heben“, sagt ELF-Commissioner Patrick Esume. „Was die Qualität des Footballs angeht, werden wir wieder einen großen Sprung erleben.“ Außerdem kündigen Esume und Liga-Geschäftsführer Zeljko Karajica an, dass die ELF auch künftig wachsen soll. Zur nun anstehenden Saison gehen 17 Teams aus neun Nationen an den Start. „Schon in zwei Jahren wird die European League of Football aus 24 Franchises in 15 Nationen bestehen und wirklich eine europäische Liga sein“, sagt Karajica.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg