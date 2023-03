Rhein Fire startet Verkauf der Dauerkarten

Duisburg. Rhein Fire spielt auch in der Saison 2023 in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena. Aktuell können Fans sich mit Tickets versorgen.

Nachdem in der letzten Woche die Käufer von Dauerkarten der Rhein Fire Premierensaison sich die gleichen Tickets auch für die Saison 2023 sichern konnten, startet Rhein Fire nun mit dem allgemeinen Verkauf von Dauerkarten. Auch 2023 wird Rhein Fire seine sechs Heimspiele in der European League of Football in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg austragen. Zu Gast werden dann die Teams aus Paris, Hamburg, Zurich, München, Frankfurt und Köln sein.

Neue Kategorie

In diesem Jahr führt Fire neben den bekannten Kategorien auch eine „Premium Economy“ ein. Dabei handelt es sich um die großen Sessel auf der Haupttribüne, die bisher den Business-Kunden vorbehalten waren. Um die Plätze preislich erschwinglich zu machen, wurde das Catering für diesen Bereich herausgenommen, im Innenraum können dann aber Getränke und Speisen käuflich erworben werden.

Der Verkauf läuft bis zum 18. März. Ab dem 20. März beginnt der Ticketverkauf für einzelne Spiele. Infos unter www.rheinfire.eu.

