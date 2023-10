Rhein City Run: Duisburg will Rückstand verkürzen

Duisburg. Der 6. Rhein City Run von Düsseldorf nach Düsseldorf ist ausverkauft. Duisburgs OB Sören Link hofft endlich wieder auf den Siegerpokal.

Nichts geht mehr – weil alles läuft. Die 3400 Startnummern für den 6. Rhein City Run am Sonntag, 22. Oktober (Startzeit 9.30 Uhr) sind vergeben. Das bedeutet: Nachmeldungen für den Halbmarathon von Düsseldorf nach Duisburg sind nicht mehr möglich. Der Start ist am Robert-Lehr-Ufer in Düsseldorf, das Ziel der Edeka-Parkplatz auf der Düsseldorfer Landstraße in Huckingen.

Organisationsleiter Christian Hengmith sagt: „Wir sind selbst ein bisschen überrascht. Im Vorjahr gingen knapp 2000 Läuferinnen und Läufer auf die Strecke. Dieses Jahr sind wir ausverkauft. Damit war nicht zu rechnen.“ Als Gründe für den Run auf den Run nennt Hengmith: „Corona ist endlich aus allen Köpfen und die Läuferinnen und Läufer haben wieder den Fitnesszustand wie vor der Pandemie.“

14 Kilometer entlang des Rheinufers

Er hätte ebenfalls sagen können: Die 21,1 Kilometer lange Strecke entlang des Rheinufers ist hoch attraktiv. Allein 14 Kilometer führen am Rheinufer entlang. Zudem können die Teilnehmenden am Sonntag mit Rückenwind rechnen. Bestzeiten sind da leichter möglich. Damit es auf den ersten Metern am Robert-Lehr-Ufer nicht zum zeitraubenden Stau kommt, planen die Veranstalter mit einem Trichterstart. Das heißt vor der Startlinie verengt sich der Korridor, um sich direkt danach zu erweitern. Damit ist der Weg zum Zieleinlauf auf dem Parkplatz des großen Edeka-Markts in Huckingen auf der Düsseldorfer Landstraße sofort frei.

Eine gewisse Sogwirkung sollte zudem haben, dass nach dem Zielspurt noch lange nicht Schluss ist. Auf dem Gelände des Steinhofs genießen Rhein-City-Runner und ihre Fans gemeinsam den Frühschoppen. Hier gilt: Wer früher ankommt, trinkt auch früher den ersten Schluck. Der Sieger des Laufs sagt etwa gegen 10.40 Uhr „Prost!“

Düsseldorf führt mit 4:1

Das Pendeln zwischen Start und Ziel fällt einfach. Sonderfahrten der U79 verkürzen die Wartezeiten. In der Startgebühr ist ein Tagesticket für den VRR enthalten. Rückenwind kann auch das Team Duisburg gebrauchen. In der Bilanz der Städtewertung steht es 4:1 für Düsseldorf. Der Durchschnittswert der jeweils 200 besten Läuferinnen und Läufer jeder Stadt entscheidet, welcher Oberbürgermeister sich den Pokal ins Rathaus stellen darf. Duisburgs OB Sören Link übernimmt die Siegerehrung am Sonntag um 12.30 Uhr im großen Saal des Steinhofs. Die Zielstadt muss tüchtig aufholen. Der Abstand wächst. 2018 lagen drei Sekunden zwischen Sieg und Niederlage, 2019 waren es 13 Minuten und beim Re-Start nach Corona 2022 trennten die zwei Städte sogar 14 Minuten.

Am Sonntag sollte es Düsseldorf nicht so leicht fallen, den Pokal einzupacken. Bei den Männern ist Tim Wagner (Laufsport Bunert Wuppertal) mit einer gemeldeten Zeit von 1:08 Stunde der Favorit. Patric Meinike (LG Olympia Dortmund mit 1:11:59) hat ebenfalls Siegchancen. Lukas Ehrentraut vom ASV Duisburg (in Köln 1:16:11 gelaufen) hat jedoch zumindest Aussichten auf einen Podiumsplatz und senkt damit den „Duisburg-Schnitt“. Bei den Frauen ist Stephanie Breitkreutz vom ASV (Platz 2 beim Rhein-Ruhr Halbmarathon 2023) in guter Form.

