RESG Walsum sucht nach einem Weg aus der Ergebniskrise

Duisburg. Drei Spiele in Folge verloren, dabei nur drei eigene Tore erzielt – keine Frage, die RESG Walsum steckt in der Rollhockey-Bundesliga in einer echten Ergebniskrise. Der 11.11. soll für die Karnevalshochburg im Duisburger Norden nun passenderweise der Startschuss für eine fröhlichere fünfte Jahreszeit werden. Am Samstag um 16 Uhr gegen die IGR Remscheid will der Rekordmeister die Wende zum Besseren schaffen.

„Ganz klar, wir müssen Vollgas geben. Wir haben zwar gewusst, dass es in der Hinrunde schwierig werden würde, aber trotzdem: Wenn wir in die Play-offs wollen, müssen wir dieses Spiel gewinnen“, sagt Trainer Christopher Nusch im Brustton der Überzeugung. Tatsächlich stehen die Roten Teufel aktuell in der allerdings etwas schiefen Tabelle, die erstaunlicherweise der TuS Düsseldorf-Nord mit zehn Punkten aus aber auch schon fünf Spielen anführt, auf Rang fünf, was nach der Vorrunde eine verfrühte Sommerpause bedeuten würde.

Die Gäste aus dem Bergischen, seit Jahrzehnten eine Topkraft der Bundesliga, machen derzeit auch eine Transformation durch und sind nach dem Verpassen der Play-offs in der Vorsaison momentan noch punktloser Letzter. Vor Wochenfrist gab’s für Yannick Peinke & Co. eine 1:7-Klatsche gegen den TuS Nord. „Ich habe unseren Jungs gesagt, dass wir – auch wenn wir noch sehr jung sind – die cleverere Mannschaft in diesem Spiel sein müssen“, so Christopher Nusch. Diese Eigenschaft wird vor allem beim zuletzt so schwachen Torabschluss gefragt sein. Immerhin: Bis auf die zwei Langzeitausfälle Miquel Vila und Marc Coll kann der Trainer aus dem Vollen schöpfen – nach einer aus seiner Sicht „guten Trainingswoche“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg