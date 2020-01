Duisburg. Für Ralph Stenger war der Weg aus Nordhorn letztlich zu weit. Die Roten Teufel spielen am Samstag in Darmstadt, die RESG-Frauen in Calenberg.

RESG Walsum sucht einen neuen Co-Trainer

Von Nordhorn bis nach Duisburg sind es knapp 140 Kilometer – und damit offenbar einige zu viel für Ralph Stenger. Nun hat der Rollhockey-Bundesligist RESG Walsum diese Fernbeziehung beendet und ist ab sofort auf der Suche nach einem neuen Co-Trainer für die Herrenmannschaft.

„Wir hatten uns erhofft, dass Ralph Stenger unseren Cheftrainer der Herren, Christopher Nusch, unterstützt und mit seinem Wissen und seiner Erfahrung als Eishockey-Trainer insbesondere im Bereich Fitness dem Team helfen kann“, teilte Abteilungsleiter Reinhold Luerweg mit. „Leider mussten wir im gegenseitigen Einvernehmen feststellen, das Ralph auf Grund seiner neuen beruflichen Herausforderung in Nordhorn eine regelmäßige Anwesenheit zum Training und zu den Spielen kaum einhalten konnte. Gesundheitliche Gründe haben dann weitere gemeinsame Maßnahmen mit dem Team verhindert oder zumindest sehr stark eingeschränkt.“

Leon Brandt steht im RESG-Tor

Ob und wie schnell ein neuer Co-Trainer für Christopher Nusch gefunden werden kann, steht derzeit nicht fest. So ist Nusch aktuell allein verantwortlich für die Roten Teufel, die mit dem Auswärtsspiel gegen den RSC Darmstadt am Samstag (18 Uhr) in die Bundesliga-Rückrunde starten. Mannschaftskapitän Tobias Wahlen wird sein Team vor Ort unterstützen – aber voraussichtlich mit einem Platz auf der Bank und nicht zwischen den Pfosten. „Ich komme gerade aus dem Urlaub und konnte mein Knie dort etwas schonen“, berichtet der Keeper. „Ich hatte im Dezember mit Schmerzmitteln gespielt, aber irgendwann ging es nicht mehr.“ In Darmstadt wird ihn daher Leon Brandt im Tor vertreten, „da Leon ja auch alle Trainingseinheiten absolviert hat“, so Wahlen.

Die RESG könnte mit einem Sieg den zweiten Tabellenplatz einnehmen. Zuletzt hat Darmstadt die Spiele gegen den Vorletzten aus Recklinghausen jeweils nur mit einem Tor Unterschied für sich entscheiden können. Christopher Berg wird die Reise aus beruflichen Gründen wohl nicht antreten können. Danach folgen die Spiele gegen das Schlusslicht Blue Lions und Recklinghausen, ehe es zum Wiederholungsspiel gegen Düsseldorf kommt.

Walsumer Frauen können Calenberg überholen

In der Frauen-Bundesliga steht heute um 18 Uhr das Auswärtsspiel beim SC Bison Calenberg an, den die Roten Teufelinnen mit einem Sieg überholen könnten. Das Hinspiel hatte Walsum mit 10:2 für sich entschieden. Daraus will Trainer Thomas Drotboom allerdings keinen Spaziergang im zweiten Aufeinandertreffen ableiten. „Wir sind gewarnt . Wie im Hinspiel wird es nicht werden“, sagte der Coach. „Wir haben Respekt – allein schon wegen der letzten Ergebnisse – aber keine Angst.“ Berufsbedingt muss die RESG auf Meike Johannson verzichten was. Maybritt Giesing ist angeschlagen, wird es aber wohl versuchen. Anna und Silvia Romero sind von ihrem Familienurlaub in Australien wohlbehalten zurückgekehrt.