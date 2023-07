RESG Walsum: Pau Nuevo komplettiert das Torhüterduo

Duisburg. Die RESG Walsum bastelt weiter am konkurrenzfähigen Kader für die neue Saison. Ein weiterer Torwart aus Katalonien kommt nach Duisburg.

Zwei Keeper aus Katalonien: Die RESG Walsum will in der neuen Saison in der Rollhockey-Bundesliga der Männer, hinter der freilich angesichts fehlenden Personals immer noch ein kleines Fragezeichen steht, ganz hinten auf ein Duo von der iberischen Halbinsel setzen. Neben dem bereits vermeldeten Jordi Moliner wird Pau Nuevo den Kampf um den Platz zwischen den Pfosten aufnehmen.

Der 22-Jährige, der mit ganzem Namen Pau Nuevo Comellas heißt, entstammt dem CH Sant Feliu, von dem er zunächst zum HC Sentmenat wechselte, mit dem er in der katalanischen Liga spielte. Nach seiner Rückkehr nach Sant Feliu war er auch in der ersten spanischen Liga aktiv. Nun will er in Deutschland neue Erfahrungen sammeln.

RESG-Abteilungsleiter Reinhold Luerweg zeigt sich optimistisch, zeitnah weitere Zugänge präsentieren zu können, um die Bundesliga-Teilnahme für die kommende Saison auf sichere Füße zu stellen. Er bekräftigt: „Aufgeben war nie eine Option.“ (T. K.)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg