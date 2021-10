RESG Walsum gewinnt Geduldsspiel gegen Darmstadt

Duisburg. Die Walsumer hätten das Spiel zwar früher entscheiden können, dennoch bieten die Roten Teufel eine starke Leistung – gerade in der Defensive.

Irgendwie passte es. Als Sebastian Haas knapp vier Minuten vor dem Ende das entscheidende 4:2 erzielte, da kullerte der Ball irgendwie durch die Beine von Darmstadts Torhüter Philip Leyer. „Das Glück haben wir uns erarbeitet“, stellte der Doppeltorschütze des Rollhockey-Bundesligisten RESG Walsum nach dem hochverdienten 4:2 (1:1)-Sieg gegen den RSC Darmstadt fest. „In den letzten Jahren wäre so ein Ding wohl eher nicht reingegangen und wir hätten so eines kassiert.“ Zuvor hatten die Roten Teufel etliche Topchancen liegen gelassen. „Das war ein hartes Stück Arbeit. Aber jeder hat heute gekämpft und defensiv super gearbeitet“, freute sich Haas.

Das sah auch sein Trainer Christopher Nusch so. „Wir hatten heute acht völlig gleichwertige Spieler auf dem Feld“, freute er sich über die Leistung, bei der lediglich die Chancenauswertung zu wünschen übrig ließ. Gerade Marc Coll hatte vor dem gegnerischen Kasten viel Pech. „Dafür hat er viele Bälle geholt und defensiv hervorragend gearbeitet“, lobte Nusch den jungen Mann. „Man darf auch nicht vergessen, dass er erst 19 Jahre alt ist.“ Zudem bereitete Coll das zwischenzeitliche 3:1, das Jan Dobbratz erzielte, mustergültig vor (43.).

Klar besser

Die RESG war das klar bessere Team. „Wir hatten deutlich längere Ballphasen“, unterstrich Nusch. Tatsächlich bestimmten die Hausherren das Spiel. Und oft genug fingen sie Darmstädter Angriffe bereits an der Mittellinie wieder ab. Ärgerlich daher, dass der RSC in Führung gib. Darmstadt Bester, Maximilian Becker, schlenzte den Ball in der achten Minute in den Winkel. Kurz zuvor hatte der Gästeangreifer einen Direkten vergeben. In der elften Minute gelang Haas der Ausgleich, doch funktionierte nicht, auch weil Miquel Vila den Ball zwischenzeitlich an den Pfosten setzte.

„Wir hatten vorher gesagt, dass wir geduldig sein müssen“, sagte Nusch. „Machen wir den Ersten nicht rein, dann den Zweiten. Oder den Dritten.“ Dieses Geduldsspiel wurde in der 39. Minute belohnt, als César Torres aus der Drehung zum 2:1 erfolgreich war – und auf die Knie niedersank. Halb zum Jubeln, halb vor Erleichterung, dass der Bann endlich gebrochen war. Nachdem Jan Dobbratz mit viel Einsatzwillen den Ball zunächst behauptet und dann zum 3:1 ins Netz gedroschen hatte (43.), dauerte es allerdings nur eine halbe Minute, ehe Darmstadts Alexandre Andrade der Anschlusstreffer gelang. Wirkliche Gefahr, das Spiel nicht zu gewinnen, bestand aber nicht mehr. Zu überlegen waren die Roten Teufel, die dank Haas ab er der 47. Minute endgültig keine Zweifel mehr an ihrem Erfolg gegen den RSC haben mussten.

Am 23. Oktober geht es für die RESG weiter. Dann muss der aktuelle Tabellenführer der Bundesliga beim RSC Cronenberg antreten, der mit 4:1 in Düsseldorf gewann.

RESG-Frauen können Ausfälle nicht kompensieren

Die Bundesliga-Saison für die RESG-Frauen hat begonnen – und schon haben die Walsumerinnen wieder eine Pause bis zum Ende des Monats „Einerseits ist das gut, damit sich unsere verletzten Spielerinnen erholen können. Andererseits lebt der Sport natürlich auch vom Rhythmus“, sagte Trainer Günther Szalek, nachdem seine Mannschaft das Auftaktspiel gegen den SC Moskitos Wuppertal mit 6:10 (2:6) verloren hatte.

„Dennoch können wir auf der zweiten Halbzeit aufbauen, denn die Mannschaft hat nach der Pause Moral bewiesen“, so der Coach. Wie erwartet war der Ausfall der beiden Stammkräfte Maike Johannsen und Friederike Kaub für die Walsumerinnen so gut wie nicht zu kompensieren. „Es ist in keiner Sportart der Welt möglich, über die komplette Spielzeit durchzuspielen und das Spitzenniveau zu halten“, so Szalek.

Drei Gegentore in eineinhalb Minuten

Bitter waren eineinhalb Minuten in der ersten Halbzeit, „als wir drei Gegentore produziert haben. Einmal direkt nach dem Anspiel. Da haben wir Geschenke verteilt. Wäre uns das nicht passiert, wäre das Spiel deutlich enger geworden“, ist sich Szalek sicher. Denn nach dem Seitenwechsel waren die RESG-Frauen deutlich besser im Spiel und gestalteten den zweiten Durchgang ausgeglichen. Die Tore für Walsum erzielten Lisa Marie Dobbratz (4), Anna Marie Kaub und Nina Fichtner. Das nächste Spiel bestreiten die Walsumerinnen am 30. Oktober; Auswärtsgegner ist dann der RSC Cronenberg.