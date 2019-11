RESG Walsum geht erstmals komplett leer aus

Duisburg. Die RESG Walsum kassiert drei Tore direkt hintereinander und verliert so in Cronenberg mit 1:3. Frauen holen Punkt, geben aber Sieg aus der Hand.

Nun hat es auch die RESG Walsum erwischt. Zum ersten Mal in der laufenden Saison der Rollhockey-Bundesliga blieben die Roten Teufel gänzlich ohne Punkte. Auswärts unterlagen die Duisburger dem RSC Cronenberg mit 1:3 (0:0). Bitter für die RESG: Drei unkonzentrierte Minuten haben schließlich das Spiel gekostet. Nach torloser erster Halbzeit trafen Otto Platz Iglesias (31.), Aaron Börkei und Max Thiel (beide 32.) innerhalb kürzester Zeit zur 3:0-Führung für Cronenberg. Walsum kam nur zum 1:3 durch Xavier Berruezo (39.).

„Das war eine unglückliche, aber auch verdiente Niederlage für uns“, sagte Trainer Christopher Nusch. „Wir hatten zwei Wochen lang mit der Grippe zu kämpfen, was immer wieder Spieler am Training gehindert hat.“ So fehlte den Roten Teufeln die Kraft, offensiv Akzente zu setzen. Stattdessen konzentrierte sich die RESG darauf, gut zu verteidigen, und verlegte sich auf Konter.

Pech bei zwei Großchancen

In den ersten 25 Minuten fehlte auch das Glück, denn ein Walsumer Schuss knallte unter die Latte und dann wieder raus. Eine weitere gute Gelegenheit konnte Cronenbergs Keeper Fynn Hilbertz von der Linie kratzen. Zwar keimte nach Berruezos Treffer Hoffnung auf. „Aber Cronenberg hat es clever gemacht und den Ball gut laufen lassen“, so Nusch. Die RESG ist Dritter; die viertplatzierten Cronenberger haben nach Punkten aufgeschlossen, aber die Walsumer haben noch das Wiederholungsspiel gegen Düsseldorf, das für den 15. Februar terminiert worden ist, in der Hinterhand.

Punktgleich sind auch die Damen beider Vereine, nachdem Cronenberg mit 5:4 (2:3) nach Penaltyschießen gegen die RESG gewonnen hat. Hier hat aber der RSC noch zwei Spiele mehr auszutragen. Die Gäste führten nach Toren von Silvia Romera Arola, Lisa Marie Dobbratz, Frederike Kaub und Anna Romera Arola mit 4:2, ehe die Gastgeberinnen in der vorletzten Minute ausglichen und nach Penaltys gewannen. Beim 1:1 des RSC reklamierte Walsum, dass der Ball nicht im Tor war.