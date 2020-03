Die Play-offs sind ganz nah: Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge haben die Männer der RESG Walsum in der Rollhockey-Bundesliga zum richtigen Zeitpunkt die Kurve bekommen und sich mit dem 6:5 (2:3)-Sieg bei der ERG Iserlohn eine gute Ausgangsposition für den Endspurt in der Punktrunde verschafft. Den Walsumer Frauen blieb dies versagt: Sie verloren in Iserlohn mit 2:6 (1:5) und haben die Play-offs dadurch wohl verpasst.

„Es war eine enge Kiste, aber wir haben absolut verdient gewonnen“, stellte RESG-Trainer Christopher Nusch fest. In der ersten Hälfte ging es hin und her: Iserlohn führte durch Christopher Hegner (1.), dann drehten Miquel Vila (9.) und der doch einsatzbereite Christopher Berg (12.) das Spiel zum 2:1, ehe wiederum die Gastgeber bis zur Pause die Wende durch Nils Hilbertz (13.) und Sergio Pereira (24.) schafften. Dem Ausgleich durch Sebastian Haas (30.) ließ erneut Pereira das 4:3 folgen (33.), ehe ein Doppelpack von Haas (36., 39.) und das 6:4 durch Xevi Berruezo (43.) für die vorentscheidende Wende sorgten. Pereira konnte in der vorletzten Minute nur noch verkürzen.

Herringen schlägt die Blue Lions mit 30:0

„Wir haben zusammengespielt. Die Jungs haben verstanden, dass es nur so geht: zusammen verteidigt, immer bereit, dem anderen zu helfen, und vorne schön den Ball laufen gelassen“, fasste Christopher Nusch das Erfolgsrezept zusammen. Auch Keeper Leon Brandt biss sich nach Unsicherheiten in die Partie hinein. Die RESG hat als Dritter nun 27 Punkte und kann von der IGR Remscheid (22) auf Platz fünf nicht mehr verdrängt werden, da diese nur noch das finale Spiel gegen die Walsumer bestreiten muss. Iserlohn (21) als Sechster könnte noch vorbeiziehen, trifft aber unter anderem noch auf Meister Herringen, der am Samstag Schlusslicht SG Blue Lions viel zu heftig mit 30:0 überrollte.

Die RESG-Frauen können theoretisch noch den Sprung auf Platz vier schaffen – praktisch stehen die Chancen aber schlecht, weil sie noch zu Spitzenreiter Remscheid müssen und Hauptkonkurrent Cronenberg nach dem direkten Duell mit den Walsumerinnen am kommenden Samstag noch auf Schlusslicht RHC Recklinghausen trifft.

„Jetzt wird es natürlich sehr schwer, aber wir müssen immer daran glauben“, so Trainer Thomas Drotboom. Er und sein Kollege Markus Lusina mussten vor dem Wechsel mitansehen, wie ihr Team mit 0:4 in Rückstand geriet, ehe Anna Romero zwischenzeitlich verkürzte (18.). Ihre Schwester Silvia stellte in der 37. Minute den Endstand her. „Letztendlich hat Iserlohn die Dinger gemacht und wir nicht, das ist einfach schade. Wir bringen uns selber um den Erfolg. Zwar konnten wir erhobenen Hauptes vom Feld fahren, aber leider ohne Punkte“, resümierte Drotboom.