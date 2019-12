Duisburg. Die GSG Duisburg schlägt TuRa 88 und freut sich über den Ausrutscher von Verfolger TuSpo Saarn. Das Spitzenspiel in der Gruppe 2 fiel aus.

Reserve des SV Genc Osman Duisburg bleibt trotz Ausfall vorn

Auch in der Fußball-Kreisliga A gab es winterlich bedingt die ersten Spielausfälle ohne Einfluss auf die Tabellenspitzen. So bleibt in der Gruppe 1 die GSG Duisburg oben und profitiert sogar davon, dass Verfolger Saarn in Heißen verlor. In der Gruppe 2 fiel das Spiel des Spitzenreiters Genc Osman II in Dinslaken aus. Auch die Partie Wacker Dinslaken – DJK Vierlinden II fiel aus.

Gruppe 1: GSG Duisburg – TuRa 88 Duisburg 6:0 (2:0): Da hatte Tabellenführer GSG nun wirklich keine große Mühe, um sich gegen den Vorletzten den Dreier zu sichern. Der Sieg hätte auch noch höher ausfallen können. Für die Tore sorgten Andich, Kilic (je 2), Manuel Wunderlich und ein TuRaner per Eigentor.

Duisburger SV 1900 II – Mülheimer FC 97 II 0:1 (0:0): Eine erfreuliche Leistungssteigerung des hohe Niederlagen gewohnten DSV, der unglücklich verlor, zumal es eine gelb-rote Karte gab.

SV Duissern – Croatia Mülheim 1:5 (0:1): Eine derbe Schlappe für den stark nachlassenden Neuling, für den es nach schwachem Spiel nur durch Mamuti zum Ehrentreffer reichte.

1. FC Mülheim – Rheinland Hamborn 1:3 (0:1): Der Aufwärtstrend der Rheinländer hält an. Al Saalm, Al und Amissah schossen den verdienten Sieg heraus.

SG Wanheimerort/Taxi – SV Wanheim 1900 0:5 (0:3): Eine klare Sache für den SVW, der damit den Kontakt zur Spitze hält. Es trafen Sahin (2), Barbetti, Gümüs und Krause.

Meiderich 06/95 – Viktoria Buchholz 2:4 (0:3): Gegen die Viktoria-Reserve, die als Fünfter das Mittelfeld anführt, gab es für Meiderich nichts zu erben. Erst nach der 4:0-Gästeführung durch Strohmann (2), Gralla und Schaak trugen sich auch die 06-Spieler Knoblich und Zoioui in die Statistik ein.

TuS Mündelheim – TSV Bruckhausen 5:1 (1:1): Keine Probleme für den Ex-Bezirksligisten, für den Kerber (2), Schröder, Deck und Schneider trafen; für den TSV war Cevikol erfolgreich.

Gruppe 2: FC Albania – Gelb-Weiß Hamborn 0:1 (0:0): Gegen den Tabellenletzten tat sich Gelb-Weiß unglaublich schwer. Albania hoffte wenigstens auf einen Punkt, doch Hamborn rettete in der 79. Minute durch Freymann mit dem Tor des Tages doch noch den erwarteten Dreier.

Rhenania Hamborn – TV Jahn Hiesfeld II 2:4 (1:2): Als Hiesfeld nach der Pause auf 3:1 davonzog, war die Partie gelaufen, obwohl sich Rhenania nach Kräften gegen die Niederlage stemmte. Aber die beiden Treffer durch Zengin reichten nicht aus.

RWS Lohberg – MTV Union Hamborn 2:3 (0:1): Eine sehr gute Vorstellung der Hamborner beim vorjährigen Bezirksligisten. Union führte sogar bis zur 80. Minute schon mit 3:0 durch die Tore von Belghaus (2) und Strazzeri, ließ aber dann die Zügel in den letzten zehn Minuten noch gefährlich schleifen.

Hamborn 07 II – Yesilyurt Möllen 7:1 (3:1): Die Löwen machten mit dem schwachen Abstiegskandidaten kurzen Prozess. Für die Tore sorgten Kal­yoncu (3), Güner (2), Antonica und Dikyol.

Glückauf Möllen – Eintracht Walsum 2:0 (1:0): Die Gastgeber gingen in der 23. Minute in Führung, die sie sechs Minuten vor dem Ende ausbauten.