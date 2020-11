Regionalliga: Für den VfB Homberg geht es weiter

Die Saison in der Fußball-Regionalliga wird fortgesetzt – das gab der Westdeutsche Fußball-Verband nach einer Videokonferenz mit den 21 Vereinen bekannt. Nach Rücksprache mit der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen ist festgelegt worden, „dass die Herren-Regionalliga West als Spielklasse mit professionellen Strukturen anzusehen ist und nicht in den Amateurbereich fällt. Dementsprechend kann der Spielbetrieb in dieser vierthöchsten Spielklasse aufrechterhalten werden“, so der WDFV. Im November allerdings mit Geisterspielen.

Gemischte Gefühle

So wie die Reaktionen der an der Konferenz teilnehmenden Vereine, fielen auch die Gefühle bei den Verantwortlichen des VfB Homberg gemischt aus. „Aus sportlicher Sichtweise ist es sicherlich die richtige Entscheidung. Wenn wir das Programm bis zum Ende des Jahres einigermaßen durchziehen können, haben wir eine relative Chance, die Saison im nächsten Jahr zu Ende zu bekommen“, sagt Frank Hildebrandt, der für den VfB an der Konferenz teilnahm. „Aus wirtschaftlicher Sicht sehen wir das mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, ergänzt der Sportliche Leiter der Homberger. „Ohne Zuschauer zu spielen und ohne das ganze Drumherum, ist schon sehr schade und finanziell auch grenzwertig. Aber momentan ist es alternativlos. Und wir sind dankbar, dass wir Unterstützung erhalten.“

Damit spricht Hildebrandt den Fördertopf in Höhe von bis zu 15 Millionen Euro an, den das Land NRW für die Regionalliga bereitstellt. Dabei können die Klubs eine 60-prozentige Erstattung ihrer ausgefallenen Zuschauereinnahmen seit dem Abbruch der letzten Saison im März und für die kommenden Geisterspiele beantragen. Die Unterstützung ist dabei auf 800 000 Euro pro Verein gedeckelt, wie Hildebrandt berichtet. „Da werden wir nicht dran kommen“, sagt der Manager, „reicher werden wir dadurch aber auch nicht. 40 Prozent bleiben immer noch übrig. Und es sind auch nur 60 Prozent von etwas. Die mit den Zuschauerzahlen verbundenen Einnahmen durch Catering, Parkplätze et cetera sind dabei nicht berücksichtigt.“

Froh über Unterstützung

Wie die meisten Vereinsvertreter sind die Homberger Verantwortlichen „froh, dass es diese Unterstützung gibt“, so Hildebrandt. Einigkeit bestand aber auch darin, „dass es uns für dieses Jahr weiterhilft, aber die Vereine im nächsten Jahr wieder Probleme kriegen könnten. Ohne den Fördertopf wären wahrscheinlich die Hälfte der Vereine schon platt. Aber eine Dauerlösung kann das nicht sein.“ Auf den VfB bezogen drückt es Frank Hildebrandt so aus: „Das Geld gibt uns die Möglichkeit, wirtschaftlich den Kopf über Wasser zu halten. Es rettet uns in die nächste Runde.“

Den nächsten Rundengong erwartet der Sportliche Leiter dann im Dezember. „Ich glaube nicht, dass die Unterstützung auch für die gesamte Saison geplant ist. Im Dezember wird es die nächste Verordnung geben. Bis dahin spielen wir jetzt erst einmal. Ob und wie es dann weiter geht, werden wir dann sehen.“

Warten auf den Impfstoff

Abgesehen davon, dass sowohl wetter- als auch coronafallbedingte zusätzliche Spielausfälle nicht auszuschließen – und für Hildebrandt sogar „sicher“ – sind, sieht der Manager nur eine Möglichkeit, dass Ende der Fahnenstange in dieser Saison wirklich noch erreichen zu können. „Die ganze Sache steht und fällt mit einem Impfstoff.“

Zumindest können Trainer Sunay Acar und sein Team nun den nächsten Schritt mit Gewissheit und richtigem Training angehen. Schon am Mittwoch um 19.30 Uhr warten die Profis von Alemannia Aachen auf die Amateure vom Rheindeich – vor leeren Rängen im 32.960 Zuschauer fassenden Tivoli.