Rasmus Hahnebeck und Leonardo Stroh bleiben beim EVD

Duisburg. Der Oberligist hat zwei Vertragsverlängerungen bekanntgegeben. Derweil verkündet der Herner EV den Wechsel von Ondrej Nedved an den Gysenberg.

Rasmus Lundh Hahnebeck ist Schwede. Aber eben auch Deutscher. Das legt der Name schon nahe. Als sich der nun 21-Jährige im vergangenen Oktober den Füchsen anschloss, sprach er allerdings noch kein Wort Deutsch. „Etwas hat er inzwischen gelernt“, sagt Dirk Schmitz, der Sportchef des Eishockey-Oberligisten EV Duisburg. Und er schiebt mit einem Schmunzeln hinterher: „Letztens hat er mir eine WhatsApp-Nachricht auf Deutsch geschickt.“ Inzwischen ist er für den Sommer nach Schweden zurückgekehrt – mit einem klaren Auftrag für den kommenden Herbst: Deutsch lernen. Und das bedeutet: Hahnebeck wird auch in der nächsten Saison für den EVD auflaufen.

Immer besser geworden

„Er hat uns völlig überzeugt“, sagt Schmitz über den jungen Mann, der als deutscher Spieler unter die nun noch wichtigere U-23-Regelung fällt. „Er hat sich im Laufe der Saison immer mehr gesteigert.“ Tatsächlich stellte er seine läuferischen und technischen Fähigkeiten immer mehr unter Beweis, je länger die Saison dauerte, übernahm Verantwortung, traute sich immer mehr zu. Schmitz: „Außerdem sehen wir bei Rasmus nach wie vor Entwicklungspotenzial.“

Das gleiche gilt auch für Leonardo Stroh. „Er weiß selbst, dass das für ihn eine verkorkste Saison war“, sagt Schmitz über den 22-Jährigen aus Gifhorn. Nicht etwa, weil Stroh schwach gespielt hätte. Allerdings war der Youngster immer wieder verletzt, sodass er in der zurückliegenden Spielzeit nur 17 Partien in der regulären Saison absolviert hat – und dann noch die Play-offs. „Wir freuen uns, dass Leonardo bleibt, weil wir wissen, was er kann. Und auch er kann sich noch weiterentwickeln“, so Schmitz.

Derweil steht nun auch fest, wo Verteidiger Ondrej Nedved künftig spielen wird: Der Herner EV hat seine Verpflichtung bekanntgegeben, nachdem sich der EVD mit dem Deutsch-Tschechen nicht einigen konnte.

