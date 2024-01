Ralf Goral fährt beim AMC Duisburg diesmal allen davon

Duisburg Der Duisburger Motorsportverein ehrte seine Besten des Jahres 2023. Michael Bohrer und Benjamin Leuchter fuhren auch stark.

Im Clublokal, dem Hotel Sittardsberg, fand die Vereinsfeier mit der Ehrung der sportlich Aktiven des AMC Duisburg für die Saison 2023 statt.

Gesamtsieger und Clubmeister bei der Automobil-Rundstrecke wurde Ralf Goral mit 156,79 Punkten, der bei der Formel Opel Racing am Start war. Zweiter wurde Michael Bohrer mit 142,13 Punkten, die er bei der NLS und den 24 Stunden auf dem Nürburgring einfuhr. Auf Rang drei wurde Benjamin Leuchter (Max Kruse Racing) mit 138,89 Punkten gewertet. Vierter wurde der Mercedes-Werkspilot Maximilian Götz, gefolgt von Johannes Georg Kreuer, der mit dem Team Classik & Speed im knallgelben Donkervoort D8R seine Rennen bei der Spezial Tourenwagen Trophy (STT) bestritt und 92,77 Punkte erreichte. Kenneth Heyer, der für Mercedes im AMG GT3 am Start war, konnte nicht an der Meisterfeier teilnehmen, da er bereits im Einsatz bei der GT Winter Series im portugiesischen Estoril war. Er belegte Platz sechs in der Clubmeisterschaft.

Die Clubmeisterschaft im Young- und Oldtimersport 2023 gewann mit 54,11 Punkten auf einem Porsche Wolfgang Schwartmann. Auf Rand zwei fuhr Max Geise Jr. und verbuchte 27,08 Punkte, gefolgt von seinem Vater, der 11,81 Punkte eingefahren hat.

Jubilare beim AMC: (von links) Reinhard Walther, Angelika Leuchter, Johannes Georg Kreuer, Thomas Simon, Robert Lünsmann Foto: TSP / Motorracetime.de

Präsentkörbe wurden auch noch überreicht für langjährige Mitgliedschaft im AMC Duisburg. Für 45 Jahre erhielt Robert Lünsmann vom Vorstandsvorsitzenden Norbert Zander den Präsentkorb überreicht, ebenso Udo Miehlke für 35 Jahre und Thomas Simon für 30 Jahre. Für 25 Jahre wurden Benjamin Leuchter, Angelika Leuchter und Reinhard Walther geehrt, für 10 Jahre Johannes Georg Kreuer.

Im Rahmen der Meisterehrungen des AMC fand auch die Siegerehrung, durchgeführt von der Fachschaft Motorsport mit Norbert Zander, zur Stadtmeisterschaft Duisburg statt. Bei der Rundstrecke konnte auch hier Ralf Goral den ersten Platz mit 156,79 Punkten belegen, gefolgt von Rainer Oesterbeck mit 111,13 Punkten und Johannes Georg Kreuer, der 62,50 Punkte einfuhr.

Beim Young- und Oldtimersport ging der erste Platz mit 76,72 Punkten an Emil Osthold. Rang zwei belegte Wolfgang Schwartmann mit 54,11 Punkten, gefolgt von Rainer Holzborn vom 1. Walsumer Automobilclub mit 47,67 Punkten. (TSP)

