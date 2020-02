Rainer Bischoff wirft beim Stadtsportbund Duisburg hin

Paukenschlag beim Stadtsportbund! Rainer Bischoff erklärte am Mittwochabend in der Hauptausschuss-Sitzung des Verbandes seinen Rücktritt als Vorsitzender des SSB. Bereits am Vormittag hatte sich der 61-Jährige von den Mitarbeitern in der Geschäftsstelle an der Bertaallee verabschiedet.

Der SSB veröffentlichte am Abend eine Pressemitteilung. „Als Gründe für den Entschluss sei die unterschiedliche Vorstellung über die Schnelligkeit des Entwicklungsprozesses bei der Neuorganisation des Stadtsportbundes Duisburg zu sehen“, heißt es in der Erklärung des Verbandes.

Erst im April des vergangenen Jahres hatte sich der SSB-Vorstand auf der Mitgliederversammlung im Huckinger Steinhof komplett zur Wiederwahl gestellt und ein einstimmiges Votum erhalten. Die Führungscrew des Dachverbandes der Duisburger Sportvereine galt als ein bewährtes und eingespieltes Team. Rainer Bischoff hatte im Frühjahr 2016 die Nachfolge von Franz Hering angetreten. Er tat dies aus der Not heraus, weil Otto Schulte, der neuer SSB-Chef werden sollte, unerwartet verstorben war.

Rainer Bischoff hatte für seine zweite Amtszeit tiefgreifende Veränderungen angekündigt. Beim jährlichen Pressegespräch im Dezember hatte der SPD-Landtagsabgeordnete dies noch einmal bekräftigt. Es sei angesichts von knapp neun Millionen Euro, die der Verband mittlerweile pro Jahr bewege, nicht mehr zeitgemäß, dass ehrenamtliche Funktionäre den SSB führen würden. Rainer Bischoff wollte Strukturen verändern und einen hauptamtlichen Vorstand installieren.

„Weiter handlungsfähig“

Zwischen den Zeilen der Pressemitteilung liest sich nun: Offenbar wollte Rainer Bischoff diese neuen Strukturen zeitnah schaffen, seine Vorstandskollegen hatten diese tiefgreifende Veränderung allenfalls mittelfristig im Blick. Dieser Konflikt führte nun offenbar zum Bruch. Der Rheinhauser erkannte in den vergangenen Wochen, dass sich die Dinge nicht in seinem Sinne entwickelten und entschied sich nun, einen Schlussstrich zu ziehen, und trat zurück.

Laut Pressemitteilung hatten Bischoffs Vorstandskollegen mit so einem Schritt nicht gerechnet. „Wir nehmen diesen Rücktritt mit Bedauern zur Kenntnis“, lässt sich Susanne Hering, stellvertretende Vorsitzende des SSB, zitieren. Hans-Joachim Goßow, ebenfalls als „Vize“ im Vorstand tätig, sagt in der Mitteilung: „Der Schritt kam für uns überraschend, sodass wir jetzt noch Zeit benötigen werden, um die Folgesituation zu regeln.“ Die Stellvertreter würden die Aufgaben zunächst unter sich aufteilen. Der Stadtsportbund sei weiterhin „sowohl juristisch als auch in der täglichen Arbeit handlungs- und entscheidungsfähig.“

„Pakt für den Sport“ auf der Agenda

Die Amtszeit des im vergangenen April gewählten Vorstandes läuft noch bis zum Frühjahr 2022. Denkbar ist, dass es erst im Zuge der geplanten Umstrukturierungen zu einer Neuwahl kommen wird. Weniger Zeit bleibt in einem anderen Bereich: Für dieses Jahr hatte der SSB-Vorstand Verhandlungen eines neuen „Paktes für den Sport“ mit der Stadt Duisburg auf die Prioritätenliste gesetzt.