Rainer Bischoff begrüßt Initiative von LSB und SSB Duisburg

Duisburg. Der Duisburger Landtagsabgeordnete und frühere SSB-Chef lobt die Sport-Dachverbände.

Anfang des Jahres wäre Rainer Bischoff als Vorsitzender des Stadtsportbundes noch agierende Person gewesen. Bedingt durch seinen Rücktritt im Frühjahr nimmt er nun als SPD-Landtagsabgeordneter die Rolle des Beobachters ein. In einer Stellungnahme begrüßte der Rheinhauser nun die gemeinsame Aktion des Landes- und des Stadt-Sportbundes, die die Aktion #trotzdemsport ausgerufen haben.

„Die Corona-Pandemie verlangt weiterhin viele Entbehrungen von uns, auch im Sport. Die aktuellen Zahlen lassen schweren Herzens leider keine Lockerungen in nächster Zeit im Sport zu. Die Aktion des Landesportbundes bietet gute Chancen für Vereine, seine Mitglieder digital im Sport zu unterstützten. Es ist wichtig, dass die Vereinsstruktur in Duisburg sowie in ganz NRW aufrechterhalten bleibt“, sagt Bischoff in einer Stellungnahme.

Bischoffs verwaister Ex-Stuhl beim Stadtsportbund bleibt vorerst leer. Wie der SSB auf Anfrage mitteilte, bestehe keine Eile, da der Vorstand geschäftsfähig sei.