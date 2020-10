Raffelbergs Herren brauchen einen Sieg

Duisburg. Mit einem Erfolg steht der CR in der Regionalliga-Meisterrunde. West-Endrunde der WJB abgesagt. A-Mädchen spielen in Köln um den Titel.

Der Club Raffelberg steht vor einem wichtigen Hockey-Wochenende – obwohl das Programm nun etwas sparsamer ausfällt als geplant. So stehen am Wochenende zwar die Endrunden um die Westdeutsche Meisterschaft an, für die der weibliche Nachwuchs in allen drei Altersklassen qualifiziert ist. Doch das Final-Four-Turnier der weiblichen Jugend B, das am Kalkweg gespielt werden sollte, wurde nun auf den 24. und 25. Oktober verlegt. Der Grund: Eine Corona-Fall bei Rot-Weiß Köln.

Das Spiel um die Meisterrunde

So birgt das Spiel der Herren am Sonntagabend (18 Uhr) gegen den Crefelder HTC II auf heimischem Gelände die größte Spannung, denn im letzten Spiel der Rückrunde geht es um den Einzug in die Meisterrunde der Regionalliga und damit um den vorzeitigen Klassenerhalt, der angesichts von drei Absteigern in der Relegationsrunde massiv gefährdet wäre. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen“, sagt Trainer Tim Leusmann, dessen Team unbedingt einen Sieg braucht. „Wenn jeder seine Aufgaben erfüllt, jeder seine Zweikämpfe annimmt und jeder seine Defensivaufgaben erledigt, dann werden wir gewinnen“, ist sich der Coach sicher. „Spielerisch haben wir uns bereits weiterentwickelt.“ Zwei Spieler sind zwar angeschlagen, Leusmann geht aber davon aus, mit voller Kapelle antreten zu können: „Die Jungs sind heiß darauf.“

Erster gegen Letzter

Die Damen-Mannschaft muss in der 2. Bundesliga auswärts ran und trifft am Samstag (14 Uhr) ebenfalls daheim auf den ETuF Essen. Das mag auf dem Papier wie eine leichte Aufgabe aussehen, weil der Tabellenführer das Schlusslicht der Nord-Gruppe erwartet. „Es steht natürlich außer Frage, dass wir das Spiel gewinnen wollen und müssen“, sagt Trainerin Susi Wollschläger, mahnt aber auch: „Das Hinspiel haben wir nur mit 2:0 gewonnen.“ Selbstläufer gibt es nun mal nicht. Die bessere Athletik und sportliche Qualität spricht dennoch für Raffelberg. Bitter: Sophia Schwabe ist gesund, aber in Quarantäne, weil es Coronafälle in der Jahrgangsstufe ihres Gymnasiums gab. „Das ist natürlich ärgerlich“, so Wollschläger.

Spiel um die Teilnahme an der „Fast-DM“

Im Februar wurden die A-Mädchen mit Trainer Frederik Heck (hinten rechts) Deutscher Hallenhockey-Meister. Foto: Club Raffelberg

Ohnehin muss die Trainerin personell ein wenig jonglieren, da die weibliche Jugend A ebenfalls in Turnierform ihren West-Meister ermittelt – erstmals seit Jahren. „Sonst konnten wir immer unter der Woche spielen“, so die Trainerin, was mit den Halbfinals auch passiert ist. Dennoch muss der CR nun am Samstag (10 Uhr) das Spiel um Platz 3 bestreiten, weil das Halbfinale bei Rot-Weiß Köln am Donnerstagabend mit 2:3 nach Shoot­out verloren gegangen ist. Diese Partie ist wichtig, weil hier auch der West-Dritte zum nationalen Finalturnier reisen wird, das in der Corona-Saison nicht als Deutsche Meisterschaft deklariert ist. „Es gibt auch orange statt blaue Wimpel“, verdreht die Trainerin etwas die Augen.

A-Mädchen im Halbfinale gegen DHC

Die A-Mädchen bestreiten ihre West-Endrunde in Köln. Im Halbfinale trifft der CR dabei um 16 Uhr auf den Düsseldorfer HC, zwei Stunden zuvor spielen der HTC Uhlenhorst Mülheim und der Crefelder HTC gegeneinander. Am Sonntag (16 und 18 Uhr) folgt die Entscheidung. „Ich erwarte, wie immer in dieser Altersklasse, ganz enge Spiele“, sieht Trainer Frederik Heck ein ausgeglichen besetztes Teilnehmerfeld. „Da wird die Tagesform entscheiden.“ Der Gegner aus Düsseldorf hatte sich in der Regionalliga-Parallelgruppe souverän qualifiziert. Ein Test im Sommer ging zwar mit 3:0 an den CR, „doch der DHC hat sich stark weiterentwickelt“, sieht Heck darin keinen Fingerzeig.