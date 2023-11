Quartett von Eintracht Duisburg steht im Landeskader

Duisburg Die Leichtathleten von Eintracht Duisburg freuen sich über die Nominierungen von vier U-16-Talenten. Trainingsarbeit zahlt sich aus.

Die Leichtathletik-Abteilung von Eintracht Duisburg freut sich über einen Leistungsaufschwung: Vier U-16-Sprinter des Traditionsvereins rücken in den Landeskader des Leichtathletikverbands Nordrhein auf. „Dieser Schritt ist das Ergebnis kontinuierlicher Leistungen auf den Sprintstrecken im Jahr 2023“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Die Athleten Simon Pancherz, Fabian Wüst, Lars Fischer und Jonathan Ophardt vertreten nun die Eintracht-Farben im Landeskader.

Sprinter Simon Pancherz freut sich über die Nominierung: „Es war ein super Gefühl, als ich die Einladung für die erste Kadermaßnahme gelesen habe.“ Die vier Eintracht-Sportler erhalten nun zusätzliche Trainingseinheiten am Stützpunkt in Leverkusen, was ihnen die Möglichkeit bietet, ihre Fähigkeiten weiter zu verbessern.

Die Trainingsphilosophie, die hinter diesen Erfolgen steht, ist einfach, aber wirkungsvoll. „Fünf bis sechs Trainingstage pro Woche, Unterstützung durch das Elternhaus, gesunde Ernährung, Motivation und Konzentrationsfähigkeit sind die Kernelemente, um auf den Punkt top Leistungen abrufen zu können“, erläutern die Trainer Stefan Kerl und Paul Rücker. Diese systematische und umfassende Herangehensweise hat sich bewährt, da das Team mit einem sorgfältig ausgearbeiteten Jahresplan auf die Deutschen Jugendmeisterschaften im Juli 2024 hinarbeitet.

Duisburger besuchen 2024 zwei Trainingslager

Die Trainingsinfrastruktur spielt dabei eine wesentliche Rolle. Das Leichtathletikstadion in Duisburg bietet hervorragende Bedingungen für das tägliche Training. Zusätzlich werden zwei Trainingslager im kommenden Jahr stattfinden, die für die weitere wichtige Meilensteine auf dem Weg zum Erfolg darstellen. „In den Osterferien geht es traditionell nach Meran in Südtirol und Ende Juni in das über 2000 Meter hoch gelegene Kühtai in Österreich“, erklärt Trainer Stefan Kerl. Diese Lager sind nicht nur für die körperliche Vorbereitung wichtig, sondern stärken auch den Teamgeist und die mentale Ausdauer.

Die ambitionierten Athleten haben sich hohe Ziele für das kommende Jahr gesetzt. Sie streben Bestleistungen über die 100- und 300-Meter-Sprintdistanzen an und zielen darauf ab, mit der 4-x-100-Meter-Staffel einen Podestplatz zu erreichen. Die Trainer sind optimistisch. „Angesichts ihres Engagements und der Unterstützung, die sie erhalten, stehen die Chancen gut, dass diese jungen Talente auch auf nationaler Ebene beeindruckende Ergebnisse erzielen werden“, heißt es in der Pressemitteilung der Eintracht.

