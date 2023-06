PSV Duisburg: gelungener Saisonauftakt mit zwei Erfolgen

Duisburg. Die Judo-Männer des PSV Duisburg dürfen mit dem Saisonauftakt in der Oberliga zufrieden sein. In eigener Halle gab es zwei Siege zu feiern.

In der Judo-Oberliga konnten die Männer des PSV Duisburg zum Saisonstart zwei Heimsiege verbuchen. Den TV Dellbrück und den JC 66 Bottrop II schlugen die Duisburger jeweils mit 6:4.

Im ersten Kampf gegen Dellbrück gingen Niccolo Amato und sein Gegner Jannik Fardel gleich in die Verlängerung. Hier gelang dem in der Klasse bis 81 Kilogramm gesetzten Amato nach fünfeinhalb Minuten der Sieg. Danach musste sich der erstmals für den PSV angetretene Oliwier Dygus (bis 73) geschlagen geben. Als dann Alexander Heidrich (bis 90) gegen Jonas Klein in Rückstand geriet, sah es zunächst nach dem 1:2 aus. Doch mit einem Uchi-mata gelang Heidrich (Bild) nicht nur die wohl schönste Wurftechnik des Tages, sondern auch der Sieg zur 2:1-Führung. Die Begegnung der Kategorie bis 66 Kilogramm zwischen Lucian Gumny und Sandro Bitarishvilli ging an den Kölner. Im Schwergewicht nahm sich Aliaksandr Vakhaviak zunächst viel Zeit, ließ aber nichts anbrennen und brachte den PSV zur Halbzeit wieder in Führung.

Die Rückrunde nahm dann einen ähnlichen Verlauf: Bis 81 Kilogramm trat diesmal Dirk Assmann an. Auch er konnte Jannik Fardel besiegen. Tobias Kirsch (bis 73) war verletzungsbedingt nicht gut in Form und unterlag, ehe Alexander Heidrich auch im zweiten Aufeinandertreffen Jonas Klein schlug. Lucian Gumny hatte sich in Runde eins an der Schulter verletzt, sodass er nun die Matte frühzeitig verlassen musste. Für den 6:4-Sieg sorgte Aliaksandr Vakhaviak. Der 35-jährige Belarusse gewann gegen Oliver Chojnowski dank eines Wurfs und einer Haltetechnik.

Auch gegen Bottrop hieß es zur Halbzeit 3:2 für den PSV. Oliwier Dygus schickte Marlon Fischer schon nach 33 Sekunden auf die Matte, Aliaksandr Vakhaviak hatte gegen Justus Galla keine Mühe. Statt Lucian Gumny trat in der Klasse bis 66 Kilogramm Leonard Delpy an, der seinen Punkt kampflos holte. Niccolo Amato und Alexander Heidrich verloren jeweils.

In der Rückrunde kam der PSV dann in Bedrängnis und geriet sogar mit 3:4 in Rückstand. Die Punkte von Alexander Heidrich, der sich in der Revanche gegen Artur Distel durchsetzte, Leonard Delpy und Routinier Vakhaviak reichten dann aber noch zum Sieg. Damit belegen die Duisburger hinter dem JC Bushido Köln Rang zwei in der Oberliga. Zum zweiten Kampftag geht es am 17. Juni nach Ibbenbüren. Die Westfalen empfangen neben dem PSV noch den ESV Olympia Köln.

