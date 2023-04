PSV Duisburg: Der Judo-Nachwuchs startet wieder in Hamborn

Der nationale und internationale Judo-Nachwuchs trifft sich am Samstag wieder beim PSV Duisburg in Hamborn.

Duisburg. In der Walter-Schädlich-Halle richtet der PSV Duisburg am Samstag die 23. Auflage des internationalen U-16-Turniers aus.

Die Judoabteilung des PSV Duisburg richtet an diesem Samstag zum 23. Mal das Internationale Judoturnier der männlichen Jugend U16 in Duisburg aus. Das Turnier ist ein offizielles Sichtungsturnier des Deutschen Judo-Bundes und dabei gleichzeitig der am stärksten besetzte Leistungsvergleich des Jahres für diesen Altersbereich. Nationale Titelkämpfe gibt es für die Judokas der Jahrgänge 2008, 2009 und 2010 noch nicht. In der Walter-Schädlich-Halle in Hamborn bieten sich optimale Wettkampfbedingungen für Aktive und Publikum.

Nachdem im Vorjahr noch starke Einschränkungen und eine Teilnehmerbegrenzung eingehalten werden mussten, gehen am Wochenende wieder 100 Athleten mehr auf den sechs Kampfflächen in zehn Gewichtsklassen an den Start. Insgesamt liegen rund 350 Teilnehmermeldungen aus allen Landesverbänden des DJB sowie aus Luxemburg, Belgien und den Niederlanden vor. Die Sportler kommen aus 150 Vereinen. Elf der 18 Landesverbände treten mit einer Landesauswahl an.

Neben Nordrhein-Westfalen kommen die teilnehmerstärksten Teams aus Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg und Sachsen. Mit 65 Kämpfern stellt Belgien das größte Teilnehmerfeld aus dem Ausland. Für den gastgebenden PSV geht Mykyta Alekseiev in der Klasse bis 55 Kilogramm auf die Matte. Der 15-Jährige kam im vergangenen Jahr aus dem ukrainischen Charkiw nach Duisburg und konnte bereits im Februar bei den Westdeutschen Meisterschaften der U18 einen starken fünften Platz belegen.

Duisburg als Sprungbrett

Zahlreiche deutsche und ausländische Sportler, die heute auf internationalem Parkett bei den Erwachsenen erfolgreich auftreten, haben in Duisburg ihre ersten internationalen Begegnungen absolviert. Die Nationalkämpfer Moritz Plafky aus Hennef, Eduard Trippel aus Rüsselsheim und Falk Petersilka aus Bonn gingen in Duisburg als Sieger von der Matte. Judo-Weltmeister Alexander Wieczerzak aus Wiesbaden hat das Turnier 2005 gewonnen. Auch der niederländische WM-Dritte Frank de Wit holte 2010 – damals noch in Großenbaum – eine Goldmedaille.

Eröffnet wird das Turnier um 9 Uhr durch den Schirmherrn, Polizeipräsident Alexander Dierselhuis, gegen 9.15 Uhr beginnen die Wettkämpfe. Durch die Veranstaltung führt als Moderator der frühere Judo-Europameister und heutige ZDF- und Eurosport-Kommentator Alexander von der Groeben.

