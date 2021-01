Preußen Duisburg verkauft Mützen für den guten Zweck

Duisburg. Die Kreisliga-Fußballer von Preußen Duisburg verkaufen Wintermützen. Der Erlös geht an ein Kinderhospizzentrum.

Die Kreisliga-A-Fußballer von Preußen Duisburg können im Zuge der Corona-Pandemie derzeit weder trainieren noch spielen, untätig sind sie trotzdem nicht. Die Mannschaft von Trainer Michael Dolata hat Wintermützen im Preußen-Design entwerfen lassen und verkauft diese nun für den guten Zweck. Der Erlös wird dem Malteser-Kinderhospizzentrum St. Raphael zugute kommen.

„Uns ist es nicht nur wichtig, auf dem Platz Verantwortung zu übernehmen, sondern auch neben dem Platz“, heißt es in einer Mitteilung der Mannschaft. Die Kicker wollen den erkrankten Kindern „Liebe und Zuneigung schenken“, wie sie schreiben.

Verkauf am Klubhaus von Preußen Duisburg

Die Mützen zum Preis von 19,01 Euro sind am Mittwoch und Freitag zwischen 18 und 20 Uhr unter Einhaltung der Corona-Regeln am Preußen-Klubhaus an der Futterstraße erhältlich.

Als Aufsteiger feierten die Duisserner einen guten Saisonstart. Preußen bestritt acht Punktspiele und belegt den zweiten Tabellenplatz.