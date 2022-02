Preußen Duisburg verhindert Mülheims Sprung an die Spitze

Duisburg. Preußen Duisburg besiegt den 1. FC Mülheim mit 2:1. Union Hamborn feiert Erfolg im Kreispokal.

In der Fußball-Kreisliga A standen zwei Nachholspiele an. Während Preußen Duisburg in Gruppe 1 gegen ein Spitzenteam gewann, verlor der FC Albania sein Spiel in Gruppe 2 gegen einen direkten Tabellennachbarn,

Gruppe 1: Preußen Duisburg – 1. FC Mülheim 2:1 (1:1): Mit einer überzeugenden kämpferischen Leistung besiegte Preußen den Tabellenzweiten, der so den Sprung an die Spitze verpasste. Dabei gingen die Gäste aus Styrum sogar in Führung, doch noch vor der Pause gelang Sakac der Ausgleich. Im zweiten Durchgang legte Juretzko das 2:1 nach. Preußen-Keeper Yannick Retzlaff parierte mehrmals glänzend und hielt den Sieg für sein Team fest.

Gruppe 2: TV Jahn Hiesfeld II – FC Albania Duisburg 5:3 (4:3): Beim Acht-Tore-Spektakel stand es bereits nach fünf Minuten 1:1. Sandau glich die frühe Führung der Gastgeber aus (5.). Gashi (23.) und Schenk (35.) konnten anschließend zwei weitere Führungstreffer der Hiesfelder egalisieren, ehe die Dinslakener entscheidend davonzogen.

Große Kulisse in Mündelheim

Im Fußball-Kreispokal hat Kreisligist MTV Union Hamborn nach einem Last-Minute-Treffer die letzte Runde erreicht. Die TuS Mündelheim unterlag derweil einem Landesligisten nach großem Kampf knapp.

MTV Union Hamborn – Rot-Weiß Mülheim 3:2 (2:2): Mit dem Siegtreffer in der Nachspielzeit sorgte Justin Stelzer für großen Jubel und das Weiterkommen der Uniöner. Bereits nach sechs Minuten führte Union durch Timo Glomb mit 1:0, ehe der Bezirksligist innerhalb von drei Minuten auf 2:1 stellte. Mit dem 2:2-Ausgleich schoss Brendon Spazier die Gastgeber zurück ins Spiel. Die Hamborner sind somit das fünfte Duisburger Team in der letzten Pokalrunde.

TuS Mündelheim – Mülheimer FC 97 0:1 (0:0): Vor großer Kulisse von mehr als 100 Zuschauern schied Kreisligist Mündelheim aus dem Wettbewerb aus. Die TuS verteidigte lange stark und ließ nur wenig zu. Dennoch konnte der favorisierte Landesligist in der 74. Minute das Tor des Tages erzielen.