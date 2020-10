Preußen Duisburg siegt in der Kreisliga erneut 5:0

Am sechsten Spieltag der Fußball-Kreisliga bremste ein interner Corona-Fall die TuS Mündelheim. Das Heimspiel gegen Croatia Mülheim musste abgesagt werden. In der Parallelgruppe konnte aus gleichen Gründen die Partie zwischen Gelb-Weiß Hamborn und RWS Lohberg nicht ausgetragen werden. In der Gruppe 1 kamen der Duisburger SV 1900 II, Preußen Duisburg und der FC Taxi zu Kantersiegen. Derweil fuhr die zweite Mannschaft von Hamborn 07 in Gruppe 2 den ersten Sieg ein.

Gruppe 1: Turnerschaft Rahm – VfL Wedau 0:2 (0:1): Verdientermaßen entschied Wedau das Aufsteigerduell für sich. Alfandi (27.) und Neuenstein (70.) schossen den VfL zum wichtigen Auswärtssieg.

SV Duissern – Viktoria Buchholz II 2:4 (2:0): Nach dem guten Saisonstart ist bei Duissern Sand ins Getriebe gekommen. Trotz 2:0-Pausenführung durch Elshani und Surkau ging der SVD als Verlierer vom Platz. Junk (2), Vukadinovic und Gralla trafen für starke Buchholzer.

Duisburger SV 1900 II – Mülheimer FC 97 II 7:1 (2:1): Der Tabellenführer hatte nur im ersten Durchgang leichte Probleme mit dem Gegner aus Mülheim. Spielertrainer Osman Sahin gelang ein Dreierpack. Die restlichen Treffer besorgten Aktürk (2), Sipahi und Hasan Sahin.

SV Raadt – Preußen Duisburg 0:5 (0:3): Im zweiten Aufsteigerduell des Spieltags behielt Preußen die Oberhand und fuhr somit den zweiten 5:0-Sieg in Folge ein. Ostrowski überragte mit drei Tore. Zudem trafen Juretzko und Klug für den nun Tabellendritten.

TuRa 88 Duisburg – FC Taxi 0:7 (0:2): TuRa 88 bekommt weiterhin kein Bein auf den Boden. Thiel (3), Neumann, Philip Kosmell, Jakobi und Kallenborn schossen die Wanheimerorter, die sich auf den fünften Tabellenplatz vorgeschoben haben, zum Kantersieg. Die TuRaner haben nach sechs Spielen bereits 40 Gegentore kassiert und stehen auf dem letzten Tabellenplatz.

Meiderich 06/95 – Wanheim 1900 2:0 (1:0): An der Honigstraße avancierte Weyandt mit zwei Toren zum Matchwinner. Wanheim kassierte die erste Niederlage.

Gruppe 2: FC Albania Duisburg – DJK Vierlinden II 0:4 (0:1): Vierlindens Reserve schoss sich bei Albania den Frust von der Seele und zum ersten Saisonsieg. Mildenberger erzielte gleich drei Tore. Außerdem traf Rogmann.

Yesilyurt Möllen – Viktoria We­hofen 4:1 (3:1): Bereits nach zwölf Minuten lag Wehofen mit 0:2 zurück. Dehgani konnte zwischenzeitlich auf 1:3 verkürzen.

Wacker Dinslaken – Rheinland Hamborn 0:2 (0:1): Rheinland bleibt dem Spitzenreiter Union Hamborn auf den Fersen. Nach fünf Spielen sind die Hamborner immer noch ohne Gegentor. Vorne sorgten Misini und Kalyoncu für die Tore.

TV Voerde – Hamborn 07 II 0:1 (0:1): Große Erleichterung bei den Löwen. El Talhaouy besorgte Mitte der ersten Halbzeit den Siegtreffer und ebnete damit den Weg zum ersten Saisonsieg.

Eintracht Walsum – MTV Union Hamborn 1:2 (0:2): Das Duell der ungeschlagenen Teams gewann Spitzenreiter Hamborn. Die Halbzeitführung durch Kaspers und Stelzer rettete Union über die Zeit. Walsum konnte durch Öncel nur noch verkürzen. Walsums Philipp Müller sah kurz vor der Halbzeit die gelb-rote Karte.