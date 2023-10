Präsident Hüsken gibt nur Tore der RESG Walsum durch

Duisburg. Der Saisonauftakt für das neu formierte Team der RESG Walsum ist gelungen. Ganz am Ende jubelt ein Neuzugang. Aufsteiger schafft Überraschung.

Diesmal musste der Präsident persönlich ran. „Der halbe Vorstand ist im Urlaub. Da haben sie mich gefragt, ob ich nicht den Hallensprecher machen könnte“, berichtet Peter Hüsken, Vereinschef der RESG Walsum. Nach der Saisonauftaktpartie in der Rollhockey-Bundesliga gegen Aufsteiger RHC Recklinghausen konnte er zufrieden auf seinen Arbeitstag zurückblicken: Beim 5:0 (2:0)-Sieg musste er nur eigene Treffer verkünden.

Zufrieden im Rahmen der Möglichkeiten konnte auch Trainer Christopher Nusch sein. „Man sieht, dass wir noch nicht eingespielt sind“, sagte er nach Spielende und bezog sich dabei vor allem auf die erste Hälfte. Zwar gelang seiner Mannschaft durch Sebastian Haas (6.) und César Torres (7.), die beiden derzeit einzigen verbliebenen Routiniers im Kader, ein schneller Doppelschlag zur 2:0-Führung, doch danach taten sich die Hausherren trotz erkennbarer Überlegenheit schwer, ihr Spiel durchzuziehen. Zwischen den Pfosten hockte in den ersten 25 Minuten Neuzugang Pau Nuevo, der ohne nennenswerten Fehler blieb und die wenigen gefährlichen Situationen sicher entschärfte.

Torhüter der RESG Walsum wechseln sich ab

Zur zweiten Hälfte wurde er von seinem Landsmann Sergi Moliner – mit der für einen Schlussmann ungewöhnlichen Nummer 10 auf dem Rücken – abgelöst, der von den durchaus engagierten Vestischen dann auch einige Male geprüft wurde. Insgesamt war die Partie nach dem Wechsel unterhaltsamer. „Wir haben dann etwas anderes ausprobiert, das hat auch gut geklappt“, so Christopher Nusch. Gerard Aragay (34.) und erneut Torres (46.) schraubten das Ergebnis dann in eine beruhigende Höhe.

Während die beiden spanischen Feld-Neuzugänge Guillem Costa – gehandicapt durch einen frühen Sturz auf seine Schulter – und Joan Carles Molero noch auf ihr erstes Tor warten müssen, durfte ein anderer diese Premiere bejubeln. Sekunden vor dem Spielende ging Tobias Wilke allein auf RHC-Keeper Niklas Nohlen zu und verwandelte trocken zum 5:0-Endstand. Das per Gastspielgenehmigung aus Cronenberg ausgeliehene Talent, gab in der Schlussphase ebenso wie seine Kollegen Florian Keil und Finn Ullrich sein Bundesligadebüt für die RESG. „Er ist ein guter Zocker“, lobte Coach Nusch den Torschützen.

Im Parallelspiel am Samstagnachmittag gab es die erste Überraschung der Saison: Vorjahres-Play-off-Teilnehmer TuS Düsseldorf-Nord musste sich auf eigenem Parkett dem anderen Aufsteiger, dem von Ex-RESG-Kapitän Tobias Wahlen gecoachten HSV Krefeld, mit 3:5 geschlagen geben. Vierfacher Torschütze war der frühere Walsumer Daniel Quabeck. Für die RESG ist das ein Warnhinweis, denn in der Bundesliga geht es am Samstag, 21. Oktober, in Krefeld weiter. Zuvor steht am kommenden Wochenende die Reise zum Champions-League-Qualifikationsturnier nach Frankreich an.

