Pokal stürzt Trainer des Duisburger SV 1900 in Zwiespalt

Duisburg. Am Donnerstag wird der Kreispokal mit weiteren Spielen fortgesetzt. Auch Viktoria Buchholz greift ein. Der VfL Wedau muss nicht antreten.

Markus Kay, Trainer von Fußball-Landesligist Duisburger SV 1900, ist ein wenig hin und her gerissen, wenn es um das Drittrunden-Pokalspiel am Donnerstagabend (19.15 Uhr) beim Landesliga-Konkurrenten und Spitzenreiter Mülheimer FC 97 geht. Ist das Spiel nun gut und hilfreich, damit sich sein Team noch ein wenig mehr an sein System gewöhnt und damit auch Rückkehrer Pierre Kanzen nach seiner langen Verletzungspause Spielpraxis sammeln kann? Oder stört diese Partie angesichts der schwierigen Tabellensituation und ist die Verletzungsgefahr daher zu groß?

Irgendwie etwas von beidem! „Natürlich möchte ich, dass meine Mannschaft Kräfte schont. Am Sonntag steht uns das Sechs-Punkte-Spiel gegen Frohnhausen bevor, weil wir da auf einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt treffen“, sagt der DSV-Coach. „Andererseits wollen wir dieses Spiel gewinnen, um im Pokal etwas erreichen zu können.“ So werden wohl in diesem Spiel einige Spieler, die „knapp hinter“ der Startelf stehen, ihre Einsatzzeiten bekommen. So wie Geon-hee Lee oder Ruto Ohnishi. Oder auch einige andere Spieler. Andererseits könnte sich das Team aufgrund einiger Blessuren auch beinahe selbst aufstellen. „Möglicherweise werde ich sogar erst kurzfristig am Donnerstag entscheiden, wer spielt“, so Kay.

Mündelheim ist in Mülheim gefordert

Einer ist dann sicher nicht mehr dabei: Darko Tomic. Der Mann bringt Qualität mit. Keine Frage. Als er aber nicht so recht motiviert in Hamborn spielte, als er eingewechselt wurde und dann anmerkte, er würde lieber im Winter wechseln, wenn er keine Einsatzgarantie habe, wie der Coach berichtet, zog Kay die Entscheidung vor: Tomic gehört bereits ab sofort nicht mehr zum Kader.

Der Bezirksligist Viktoria Buchholz steht bereits eine Viertelstunde früher bei einem A-Kreisligisten zum Anstoß bereit. Die Grün-Schwarzen spielen – ohne Trainer Maik Sauer (Urlaub) – beim 1. FC Mülheim. Für die TuS Mündelheim kommt es derweil zum Duell mit einem A-Liga-Konkurrenten. Um 19.30 Uhr spielt die TuS, deren Ligaspiel am vergangenen Wochenende aufgrund einer schweren Knieverletzung eines eigenen Spielers abgebrochen wurde, bei Fatihspor Mülheim.

Derweil darf sich Ligagegner VfL Wedau bereits über den Einzug in die nächste Runde freuen. Der eigentliche Gegner, Bezirksligist DJK Vierlinden, tritt nämlich wegen Personalsorgen nicht an. Dadurch sind die Wedauer kampflos weiter.

