Platzverweis trübt Pokalfreude des MSV Duisburg

Antonia Halverkamps (rechts) kam in Bocholt in der 66. Minute beim MSV Duisburg zum Einsatz.

Duisburg. Bundesligist MSV Duisburg zieht mit einem 3:0-Sieg beim Zweitliga-Neuling Borussia Bocholt ins Achtelfinale ein. Ärgrliche Rote Karte.

Borussia Bocholt –

MSV Duisburg 0:3 (0:1)

MSV Duisburg: Kämper – Yekka, Hilbrands (78. Debitzki), O’Riordan –Lange (66. Halverkamps), Maierhofer, Angerer– Günster (89. Cin), Morina (89. Cumert) – Baucom (89. Kirsten), Kornieck.

Tore: 0:1 Angerer (6.) 0:2 Maierhofer (68.) 0:3 Morina (70., Foulelfmeter).

Rote Karte: Kornieck (38., MSV, Foulspiel).





Die Bundesliga-Fußballerinnen des MSV Duisburg erfüllten ihre Pflichtaufgabe. Die Zebras gewannen am Samstag ihr Zweitrundenspiel im DFB-Pokal beim Zweitliga-Aufsteiger Borussia Bocholt mit 3:0 (1:0). Es war ein Sieg mit Schrammen: Taylor Kornieck kassierte nach einem Foulspiel in der 38. Minute die Rote Karte.

MSV-Trainer Thomas Gerstner musste kurzfristig umdisponieren. Abwehrspielerin Vanessa Fürst verletzte sich im Abschlusstraining und stand somit für das Pokalspiel nicht zur Verfügung. Der MSV erwischte dennoch einen Auftakt nach Maß. In Anschluss an einen Eckball traf Alina Angerer in der sechsten Minute zur Duisburger Führung.

Auch nach dem Platzverweis für Taylor Kornieck hatte der MSV das Geschehen weiter im Griff. „Wir haben uns auch in Unterzahl Chancen erarbeitet und hätten noch weitaus mehr Tore machen können und müssen“, befand Thomas Gerstner nach der Partie.

Achtelfinal-Auslosung am Sonntag

Zwei Treffer durfte der Coach dann aber doch noch bejubeln. Auf Zuspiel von Meret Günster erhöhte Sophie Maierhofer in der 68. Minute auf 2:0. Zwei Minuten später erhielten die Duisburgerinnen nach einem Foul an Günster einen Elfmeter. Geldona Morina verwandelte sicher vom Punkt zum 3:0.

Die Duisburgerinnen warten nun gespannt auf den Sonntag, 8. November. Zunächst steht um 14 Uhr das Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt auf dem Programm. Ab 18 Uhr folgt dann im Rahmen der ARD-Sportschau die Auslosung des DFB-Pokal-Achtelfinales.