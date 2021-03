Pia Maertens trifft doppelt im Test gegen Indien

Duisburg. Die Duisburgerin Pia Maertens brachte das Hockey-Nationalteam im Test gegen Indien auf die Siegerstraße. Nun geht es in der Pro League weiter.

Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Frauen scheint gerüstet zu sein für ihren Re-Start in der Pro League am kommenden Wochenende. In Düsseldorf gewann die DHB-Auswahl zwei Testspiele gegen Indien mit 5:0 (4:0) und 1:0 (1:0).

Im ersten Vergleich brachte die Duisburgerin Pia Maertens die Mannschaft von Bundestrainer Xavier Reckinger auf die Siegerstraße. Erst verwandelte sie nach einem Schuss von Lisa Altenburg zum 1:0 (10.), ehe sie drei Minuten später einen Konter zum 2:0 abschloss. Bereits zur Halbzeitpause war die Partie entschieden. Danach hatte die für Rot-Weiß Köln spielende Raffelbergerin einen weiteren Treffer auf dem Schläger, doch ihr Rückhandschuss ging knapp am Kasten vorbei. Tags darauf bereitete die 22-Jährige den einzigen Treffer der Partie vor; Pauline Heinz vollendete im Nachschuss. Am Samstag und Sonntag (jeweils 14 Uhr) stehen die Pro-League-Spiele in Amstelveen gegen die Niederlande an.

