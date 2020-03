Kurz bevor so ziemlich alle Sportarten ihre Saison zum Ende der vergangenen Woche unter- oder gar schon abgebrochen hatten, traf sich die Hockey-Nationalmannschaft der Frauen noch einmal zu einem Kurzlehrgang. Das ist nun erst einmal vorbei – und das im olympischen Jahr. „Wir haben individuelle Trainingspläne von unserem Athletiktrainer bekommen“, berichtet die Duisburgerin Pia Maertens, die dem Bundesliga-Team von Rot-Weiß Köln angehört.

Denn auch hinter dem Deutschen Hockey-Bund liegt ein turbulentes Wochenende. Ohne die Corona-Problematik hätte die deutsche Frauen-Nationalmannschaft am Donnerstag in Mönchengladbach ihr erstes Pro-League-Spiel der Saison 2020 gegen Belgien ausgetragen. Schon vor einigen Tagen hatten Australien und Neuseeland ihre Reise nach Deutschland für die im März geplanten Ligaspiele abgesagt. Am Freitag setzte der internationale Verband FIH nun alle Pro-League-Spiele bis auf weiteres ab – mindestens bis zum 15. April. Sollte es möglich sein, sollen alle ausstehenden Pro-League-Spiele ab diesem Zeitpunkt und vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio (24. Juli bis 9. August) ausgetragen werden.

Nun geht es für die Nationalspielerinnen darum, einfach fitzubleiben. „Das ist natürlich eine schwierige Situation“, sagt Maer­tens. „Ich denke aber, dass wir den Vorteil haben, ein eingespieltes Team zu sein. Wenn wir die Vorgaben des Athletiktrainers umsetzen, sollten wir recht schnell wieder zusammenfinden.“

„Jede weiß, was zu tun ist“

Ohnehin ist die 21-Jährige noch recht optimistisch, wie geplant ihre ersten Olympischen Spiele bestreiten zu können – die endgültige Nominierung natürlich vorausgesetzt: „Ich hoffe, dass das klappt. Noch ist das aber in weiter Ferne.“ Ob die Nationalspielerinnen zumindest in Kleinstgruppen auch hockeytechnisch an Stützpunkten trainieren können, ist eine weitere Frage, die die nächsten Tage zeigen müssen. Sonst bliebe dem DHB-Team tatsächlich nur das Individualtraining. „Jede weiß, was zu tun ist“, sagt Maer­tens, die die Familiengeschichte fortschreiben könnte – immerhin hat ihre Mutter Susi Wollschläger 1992 als Torhüterin mit der deutschen Nationalmannschaft in Barcelona Silber gewonnen.

Doch wie in allen Lebensbereichen ist es derzeit sehr schwer, über mehrere Wochen hinaus zu planen. Maertens’ Heimatverein, der Club Raffelberg, hat wie so ziemlich jeder Sportverein in Duisburg derzeit den Trainings- und Spielbetrieb komplett eingestellt. „Die Sportanlage wird wegen der Bitte des Stadtsportbundes Duisburg komplett abgeschlossen, inklusive Hockeyhalle und -plätze sowie Tennishalle. Eine Nutzung ist somit nicht mehr möglich“, erklärt der CR in einer Mitteilung. Die Hallenhockey-Saison war in den höheren Spielklassen bereits beendet – nur in den Verbandsligen hätte am zurückliegenden Wochenende regulär noch ein Spieltag stattfinden sollen, was nun natürlich nicht geschehen ist. Der Westdeutsche Hockey-Verband hat die Hallensaison bereits am Freitag für beendet erklärt. „Damit entscheidet die aktuelle Platzierung in der Tabelle über Auf- und Abstieg“, teilte der WHV mit.