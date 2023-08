OSC-Trainer Lars Brümmer setzt auf den Teamgeist

Duisburg. Das letzte Testspiel des Handball-Regionalligisten OSC Rheinhausen in Hagen fiel aus. Stattdessen gab es einen Mannschaftsabend.

Mannschaftsabend statt Generalprobe: Da der VfL Eintracht Hagen II personelle Probleme hatte, fiel das Testspiel des Handball-Regionalligisten OSC Rheinhausen bei den Westfalen am Samstag aus. Stattdessen kümmerten die sich Rheinhauser am Abend im entspannten Rahmen ums Teambuilding.

Trainer Lars Brümmer hätte den letzten Test gerne noch mitgenommen, sieht seine Mannschaft für den Saisonstart aber trotzdem gut gerüstet. Der OSC Rheinhausen startet am Sonntag, 27. August, mit der Heimpartie gegen den HC Weiden 2018 (16 Uhr, Krefelder Straße) in die neue Regionalliga-Saison. Seine Mannschaft habe in der Vorbereitung einen guten Teamspirit entwickelt, so Brümmer: „Die Jungs sind heiß auf die Saison.“

Die Vorbereitung brachte dem Trainer wichtige Erkenntnisse. Grundsätzlich präsentierte sich die Mannschaft in den Testspielen ordentlich, gleichfalls gab es aber in den Augen von Lars Brümmer genügend Ansätze, um Dinge zu verbessern.

OSC Rheinhausen: Engpass am Kreis

Während der Coach bei Neuzugang Daniel Zwarg, der sich von einer Meniskusverletzung erholt, auf ein Debüt nach den Herbstferien hofft, wird Matthias Meurer frühestens im nächsten Jahr zur Verfügung stehen. Der Kreisläufer ist mit einem Knorpelschaden im Knie außer Gefecht. Christoph Enders, der einen Kreuzbandriss auskuriert hat, könnte im Herbst ins Teamtraining zurückkehren.

Aufgrund der Personalnot am Kreis hatte sich Tim Kaiser, der aus Studiengründen mit Ende der vergangenen Spielzeit seinen Abschied erklärt hatte, noch einmal für einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung gestellt. Kaiser war zuletzt aber auch selbst angeschlagen. Brümmer ist guter Dinge, dass sich Kaiser in dieser Woche im Training zurückmelden kann. Grundsätzlich haben die Rheinhauser in den letzten Wochen auch schon Alternativen trainiert, um die Ausfälle am Kreis kompensieren zu können.

