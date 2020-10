OSC Rheinhausen zeigt beim Sieg in Langenfeld starke Moral

Langenfeld. Der OSC Rheinhausen siegt in der Landesliga 27:25 bei der SG Langenfeld. Corona-Fälle überschatten die Liga.

SG Langenfeld –

OSC Rheinhausen 25:27 (14:14)

OSC: Otterbach (1. – 43.), Köß (43. – 60.) – Julian Kamp (5), Grefer, Max Molsner (je 4), Kryzun (4/2), Ranftler, Singh Toor (je 3) (3), Felix Molsner Rennings (je 2), Yannick Kamp, Krumschmidt, Schwarz, Brakelmann.



Die Regionalliga-Handballer des OSC Rheinhausen haben sich in der Herbstpause ein paar ruhigere Tage verdient. Am Samstag siegte der Aufsteiger bei der SG Langenfeld 27:25 (14:14). „Das war ein hartes Stück Arbeit mit Höhen und Tiefen“, sagte Trainer Thomas Molsner, der seinen Spielern nun eine „regenerative Woche“ gönnt. Erst am Sonntag, 25. Oktober, geht es mit dem Heimspiel gegen den Neusser HV weiter.

Molsner sprach nach der Partie von einer „Monster-Moral“. In der entscheidenden Phase, als Langenfeld den Sieg vor Augen hatte, drehten die Rheinhauser die Partie sicherten sich den dritten Saisonsieg.

Der OSC kam vor 120 Zuschauern besser ins Spiel und dominierte über weite Strecken die erste Halbzeit. In der 20. Minute führten die Gäste mit 12:9, in der 25. Minute glich Langenfeld zum 13:13 aus. Beim Stande von 14:14 ging es in die Kabine, nachdem David Kryzun für den OSC einen Siebenmeter verworfen hatte.

Ranftler traf im entscheidenden Moment

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gastgeber die Initiative und gingen schnell mit 16:14 in Führung. Der OSC hielt dagegen, doch in der 45. Minute konnte sich Langenfeld mit drei Toren absetzen (22:19). Doch die Rheinhauser schlugen zurück. Max Molsner glich in der 50. Minute zum 22:22 aus, wenige Sekunden später traf Jonas Rennings zur Führung. In der 57. Minute stand es 25:25, doch dann setzte der OSC die entscheidenden Nadelstiche. Patrik Ranftler traf zum 25:26 (58.) und Don Singh Toor machte 65 Sekunden vor dem Abpfiff den Sack zu.

Molsner freute sich, dass Patrik Ranftler, der sich zuvor nur bedingt entfalten konnte, in der entscheidenden Phase mit einem Treffer zur Stelle war. Ein Sonderlob gab es für Yannick Kamp, der in den Schlussminuten in der Abwehr zwei gefährliche Situationen bereinigte.

Molsner: „Die Situation ist gruselig“

Derweil hält die Corona-Pandemie auch die Regionalliga wieder stärker in Atem. Der MTV Rheinwacht Dinslaken und die SG Ratingen vermeldeten Corona-Fälle. Die Partien der beiden Mannschaften fielen aus. Thomas Molsner betrachtet die Lage mit Sorge: „Die gesamte Situation ist gruselig.“