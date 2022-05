OSC Rheinhausen will sich für Rückspiel-Pleite revanchieren

Duisburg. Handball-Regionalligist OSC Rheinhausen spielt am Dienstag bei der SG Langenfeld. Der Verband hat mittlerweile alle Nachholspiele angesetzt.

Und schon geht es weiter! Nur drei Tage nach dem letzten Spiel steht für den Handball-Regionalligisten OSC Rheinhausen die nächste Aufgabe auf dem Programm. Das Team trägt am Dienstag sein Nachholspiel bei der SG Langenfeld aus. Anwurf in der Halle an der Lindberghstraße ist um 20.30 Uhr.

Nach vier Niederlagen in Folge hoffen die Rheinhauser auf ein Erfolgserlebnis. Von der Papierform sollte das möglich sein, allerdings geriet der OSC erst vor neun Tagen in eigener Halle gegen Langenfeld mit 19:28 unter die Räder.

Beide Mannschaften wollen noch punkten, um die Gewissheit zu haben, auch in der kommenden Saison in der Regionalliga spielen zu dürfen. Langenfeld weist aktuell 15:31 Punkte auf, der OSC 14:26. Angesichts des deutlichen Ergebnisses im Rückspiel – das heutige Match ist ein Nachholspiel aus der Hinrunde – hat der OSC kaum Aussichten, den direkten Vergleich für sich entscheiden zu können.

Von den zuletzt verletzten Spielern wird keiner in den Kader zurückkehren. Trainer Thomas Molsner will kein Risiko eingehen: „Die Gesundheit der Spieler geht vor.“ Mit Max Schwarz, Yannick Kamp, Felix Molsner sowie Torhüter Matthias Puhle sind aktuell vier Stammkräfte verletzt. Mit Max Molsner ist seit Samstag ein neuer Spieler ins Lazarett gezogen. Der am Knie verletzte Trainersohn unterzieht sich am Dienstag einer MRT-Untersuchung. Die Rheinhauser hoffen auf eine glimpfliche Diagnose.

Saisonschluss am 23. Mai gegen Dinslaken

Mittlerweile sind alle noch ausstehenden Nachholspiele der Rheinhauser angesetzt. Die wilde Fahrt geht weiter. Am Samstag, 14. Mai, steht der reguläre letzte Spieltag der Regionalliga an. Um 19.30 Uhr trifft der OSC in der Halle an der Krefelder Straße auf den MTV Rheinwacht Dinslaken. Danach folgen noch weitere vier Partien. Am Montag, 16. Mai, spielt der OSC um 19.45 Uhr bei der HG LTV/HTV Remscheid. Am Mittwoch, 18. Mai, trifft das Molsner-Team in eigener Halle um 20 Uhr auf den TSV Bonn rrh. Am Samstag, 21. Mai, steht um 19 Uhr die Partie beim HC Gelpe/Strombach an. Der Vorhang dieser Saison fällt für den OSC am Montag, 23. Mai, um 19.30 Uhr mit der Hinrundenpartie beim MTV Rheinwacht Dinslaken.

