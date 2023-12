OSC Rheinhausen verpflichtet Wunschspieler

Duisburg Daniel Küpper Ventura wechselt zur kommenden Saison vom TV Korschenbroich zum OSC Rheinhausen. Daniel Zwarg verlängert Vertrag.

Mit einem großen Teil der Spieler aus dem aktuellen Kader sowie mit Trainer Lars Brümmer hat Handball-Regionalligist OSC Rheinhausen bereits verlängert. Nun ist auch die Verpflichtung des ersten externen Neuzugangs perfekt. Vom Ligakonkurrenten TV Korschenbroich wechselt Daniel Küpper Ventura an die Krefelder Straße. Der OSC bezeichnet den 23-Jährigen in einer Pressemitteilung als „Wunschspieler.“

Seit drei Jahren habe sich OSC-Chef Klaus Stephan um die Dienste des Kreisläufers bemüht, wie es in der Mitteilung heißt. Daniel Küpper Ventura soll bei den Rheinhausern die Rolle des Abwehrchefs einnehmen. Er war erst im vergangenen Sommer vom Regionalliga-Absteiger Neusser HV nach Korschenbroich gewechselt. Der TVK führt derzeit gemeinsam mit dem HC Weiden 2018 mit 19:9 Punkten die Liga an. Nach dem verpassten Drittliga-Aufstieg im vergangenen Jahr will das Team von der Waldsporthalle diesmal den Sprung nach oben schaffen.

Daniel Küpper Ventura spielte in der Jugend für den ASV Süchteln, den TV Oppum, den ART Düsseldorf, für die Rhein Vikings sowie für TuSEM Essen. „Das große Vertrauen der Verantwortlichen und des Trainers sowie meine Rolle in der Mannschaft haben mich überzeugt“, zitiert der OSC seinen Neuzugang in der Pressemitteilung.

Zudem konnte der OSC eine weitere Vertragsverlängerung vermelden. Daniel Zwarg wird auch in der Saison 2024/25 für die Rheinhauser spielen. Der Rückraumspieler war im Sommer vom Neusser HV zum OSC gewechselt. Von daher trifft Zugang Daniel Küpper Ventura auch auf einen alten Bekannten. Das aktuelle Spieljahr stand für Daniel Zwarg zunächst unter keinem guten Stern. Er zog sich in der Vorbereitung eine Knieverletzung zu. Nach einer Operation und einer anschließenden Reha kämpfte sich der 24-Jährige in den letzten Wochen zurück in den Wettkampfbetrieb.

