OSC Rheinhausen verpflichtet Kai Bekston

Duisburg. Handball-Regionalligist OSC Rheinhausen hat noch einmal personell nachgelegt. Derweil gibt es in der Liga den ersten Rückzug.

Der neue Mann saß am vergangenen Sonntag bereits in der Halle an der Krefelder Straße auf der Tribüne und sah den 35:33-Sieg des Handball-Regionalligisten OSC Rheinhausen im Lokalderby gegen den MTV Rheinwacht Dinslaken. Kai Bekston wechselt nun vom Schalensitz aufs Spielfeld. Er könnte bereits am Freitag im Auswärtsspiel bei der HSG Refrath/Hand (20 Uhr, An der Steinbreche, Bergisch Gladbach) für die Rheinhauser ins Geschehen eingreifen.

Der OSC hat somit noch einmal personell nachgelegt. Bekston soll vornehmlich die Defensive der Rheinhauser verstärken. Als Rückraumspieler bringt der 32-Jährige mit seiner Körpergröße von 1,97 Metern auch viel Durchschlagskraft mit. Trainer Lars Brümmer freut sich, dass ihm im taktischen Bereich nun mehr Möglichkeiten bieten.

Bekston betritt mit seinen Engagement beim OSC Neuland, bislang war er nur im westfälischen Bereich aktiv. Er kommt mit Drittliga-Erfahrung in den Duisburger Westen. Über viele Jahre war er für die Ahlener SG aktiv, ehe er zu den Dragons nach Schalksmühle wechselte. Dort bremste ihn eine Rückenverletzung langfristig aus. Zuletzt half er beim Oberligisten HSG Gevelsberg-Sichelde aus und sammelte wieder Spielpraxis.

Rheinhauser freuen sich über gelungenen Saisonstart

Bekston trifft auf gut aufgelegte neue Kollegen. Der OSC Rheinhausen ist gut in die Saison gestartet. Auf die Auftaktniederlage gegen das potenzielle Spitzenteam HC Gelpe/Strombach (24:28) folgten die Siege beim BTB Aachen (37:33) und nun am Sonntag gegen den MTV Rheinwacht Dinslaken (35:33). Mit 4:2 Punkten belegt der OSC in der Regionalliga-Tabelle derzeit Platz vier. Für die Rheinhauser, die sich mit einer nahezu beispiellosen Niederlagenserie aus der letzten Saison verabschiedet hatten, ist das ein ungewohntes Gefühl.

Daran will das Team nun am Freitag in der Auswärtspartie bei der HSG Refrath/Hand anknüpfen. Die Rheinländer haben erst zweimal gespielt und dabei einen Sieg und eine Niederlage verbucht

Derweil gibt es auch schon einen ersten Rückzug, der auf das Tabellenbild der Regionalliga allerdings keinen Einfluss hat. Der HSV Gräfrath hat die Mannschaft, die zum großen Teil aus ukrainischen Flüchtlingen bestand, nach nur einer Partie wieder abgemeldet. Das Team sollte außer Konkurrenz am Spielbetrieb teilnehmen.

