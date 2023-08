OSC Rheinhausen: Trainer ist vor Pokalspiel schon wieder weg

Duisburg. Der OSC Rheinhausen muss sich kurz nach Saisonbeginn einen neuen Trainer für die A-Liga-Mannschaft suchen. Pokalspiel am Mittwochabend.

Das war ein sehr kurzes Gastspiel: Markus de Oliveira Broto, der erst zu Saisonbeginn Trainer bei den A-Liga-Fußballern des OSC Rheinhausen geworden war, hat die Gartenstraße schon wieder verlassen.

„Er hat sehr kurzfristig ein Angebot vom Frauen-Regionalligisten Hannover 96 erhalten, dort im Trainerstab mitzuarbeiten, und dieses dann auch sofort angenommen“, berichtet der Sportliche Leiter des OSC, Thomas Sefzig, der von diesem schnellen Abschied alles andere als begeistert war. Interimsmäßig hat er nun erst einmal selbst das Coaching übernommen; in der kommenden Woche soll dann der Nachfolger präsentiert werden.

Somit hat Sefzig auch am Mittwoch das Sagen, wenn die in der Meisterschaft noch sieglosen Rheinhauser in der ersten Runde des Nieder­rheinpokals (Anstoß 20 Uhr) auf Landesliga-Absteiger TSV Wachtendonk-Wankum treffen. Die Gäste sind in der Bezirksliga noch ohne Punktgewinn, weshalb sich der OSC zumindest eine kleine Chance ausrechnet. (T. K.)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg