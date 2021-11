OSC Rheinhausen stellt bei Heimspielen auf 2G-Regel um

Duisburg. Handball-Regionalligist OSC Rheinhausen gewährt nur noch Geimpften und Genesenen Zutritt zu den Heimspielen. Für den OSC ändert sich nur wenig.

Handball-Regionalligist OSC Rheinhausen hat auf die 2G-Regel bei Heimspielen umgestellt. Ab sofort dürfen nur noch geimpfte oder genesene Zuschauerinnen und Zuschauer den Partien in der Sporthalle an der Krefelder Straße beiwohnen. Bei Schülern unter 16 Jahren reicht der Schülerausweis als Testnachweis aus. Kinder bis zum schulpflichtigen Alter sind Getesteten gleichgestellt.

Die 2G-Regel kommt zum ersten Mal am kommenden Sonntag beim Heimspiel gegen interaktiv Handball aus Ratingen (16 Uhr) zum Tragen. Wie der OSC mitteilte, besteht in allen Gängen der Halle eine Maskenpflicht. Masken dürfen auf dem Sitzplatz und beim Verzehr abgenommen werden.

OSC-Abteilungsleiter Klaus Stephan erwartet durch die Umstellung keine nennenswerten Nachteile. „Rund 95 Prozent unserer Besucher bei den vergangenen Heimspielen erfüllten bereits die 2G-Kriterien“, so Stephan. Zuschauer-Einbußen dürften den Rheinhausern somit nicht drohen. Stephan verweist zudem auf die weitläufige Tribüne. So könnten die Zuschauer de notwendigen Abstände wahren. Zuletzt waren rund 300 Besucher beim Heimspiel des OSC gegen den TV Aldekerk in der Halle mit von der Partie. Darunter waren auch zahlreiche Gäste-Anhänger.

Ein Aufstiegsaspirant kommt nach Duisburg

Mit Ratingen ist am Sonntag einer der Aufstiegsaspiranten in Rheinhausen zu Gast. Interaktiv belegt mit einem Rückstand von einem Punkt auf Spitzenreiter HC Gelpe/Strombach Platz vier. Das Interaktiv-Team gewann am Freitag das Nachholspiel beim ebenfalls ambitionierten TV Korschenbroich mit 34:30.

Der OSC Rheinhausen hatte wie die übrigen Teams der Regionalliga spielfrei. In der Vorwoche hatte sich die Mannschaft von Trainer Thomas Molsner für die zuvor schwachen Leistungen mit einem 36:21-Sieg beim Schlusslicht TV Rheinbach rehabilitiert. Der OSC Reinhausen liegt drei Punkte hinter Ratingen auf dem sechsten Rang.

