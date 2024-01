OSC Rheinhausen startet gegen die SG Langenfeld ins Jahr

Duisburg Der Handball-Regionalligist trifft am Sonntag auf den Tabellenletzten. Trainer Lars Brümmer warnt vor seinem Ex-Team

Natürlich verfolgt Lars Brümmer aktuell die Handball-Europameisterschaft – wenn der Trainer des Regionalligisten OSC Rheinhausen nicht gerade selbst in der Halle steht und mit seiner Mannschaft arbeitet. „Mal schauen, was da möglich ist“, wagt Brümmer keine genaue Prognose, was für das deutsche Team bei der Heim-EM möglich ist. Grundsätzlich würde sich der Rheinhauser wünschen, dass Bundestrainer Alfred Gislason auch Spielern aus der zweiten Reihe mehr Einsatzzeiten gönnen würde. Brümmer: So liegt die Last auf den Schultern weniger Spieler.“

Vom Glanz einer Europameisterschaft zum dann vergleichsweise doch eher tristen Tagesgeschäft in der 4. Liga. Der OSC Rheinhausen startet am Sonntag mit der Heimpartie gegen die SG Langenfeld in das neue Jahr. Die Partie steigt in der Sporthalle an der Krefelder Straße 15 Minuten später als gewohnt: Anwurf ist um 16.15 Uhr.

Trainer klagt über kurze Vorbereitungszeit

Lars Brümmer hätte gerne noch eine weitere Woche zur Vorbereitung zur Verfügung gehabt. „Die Runde startet sehr früh. Gerade vor dem Hintergrund, Verletzungen vorzubeugen, hätte eine längere Vorbereitung Sinn gemacht.“ Für den OSC kam erschwerend hinzu, dass die Halle in Rheinhausen aufgrund des Turniers um den Fußball-Stadtpokal mehrere Tage nicht zur Verfügung stand.

Am Sonntag trifft Brümmer mit den Rheinhausern auf seinen Ex-Klub. Die Langenfelder stehen mit 4:24 Punkten am Tabellenende. Der Rheinhauser Coach warnt aber davor, daraus für die Partie etwas abzuleiten. „Diese Liga ist brutal eng. Da gibt es keine Favoriten. Ich sehe jeden Gegner als gefährlich an“, so Brümmer, der zudem darauf verweist, dass Langenfeld seinen einzigen Saisonsieg gegen Remscheid verbucht hat – und die Bergischen sind immerhin aktuell Tabellendritter.

Brümmer sieht sein Team gut vorbereitet. Die Mannschaft habe ordentlich gearbeitet“, sagt der Grundschullehrer. Und hart war die Arbeit offenbar auch. Brümmer: „Wir waren kompromisslos als Trainer.“ Bis auf den Langzeitverletzten Matthias Meurer, der im Frühjahr ins Mannschaftstraining einsteigen will, sind alle Spieler an Bord.

Derweil steht nach Christoph Enders der zweite Abgang fest. Auch Lucas Feld, der im vergangenen Sommer vom MTV Rheinwacht Dinslaken gekommen war, verlässt den OSC zum Ende der Saison schon wieder.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg