OSC Rheinhausen spielt wohl Ende Juni um den Aufstieg

Nun wohl Ende Juni: Der OSC mit Trainer Thomas Molsner steckt längst in der Vorbereitung auf die Aufstiegsrunde.

Duisburg. Das Hin und Her nähert sich einem Ende: Wahrscheinlich kann der OSC Ende Juni gegen TuSEM Essen II und die SG Ratingen um den Aufstieg spielen.

Der OSC Rheinhausen kann sich offenbar darauf einstellen, am Wochenende 25. bis 27. Juni die Aufstiegsrunde zur 3. Handball-Liga zu bestreiten.

An sich war geplant, dass die teilnehmenden Vereine – außerdem gehen TuSEM Essen II und die SG Ratingen an den Start – nachweisen müssen, dass jeweils mehr als die Hälfte der Spieler den Lebensunterhalt hauptsächlich mit dem Handball bestreitet, um die zurückgezogene Genehmigung der Stadt Düsseldorf für die Sporthalle des Rather Waldstadions doch noch zu bekommen.

Das ist nun überflüssig. Absatz 2, Satz 5 in Paragraph 14 der neuen Corona-Schutzverordnung regelt, dass „Wettkampf- und Trainingsbetrieb bei Qualifikations- und Aufstiegsturnieren für Profiligen und länderübergreifende Amateurligen“ erlaubt sind. Der neue Antrag von Handball Nordrhein läuft.

