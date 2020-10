OSC Rheinhausen siegt mit starkem Willen

Duisburg. Der OSC Rheinhausen verbucht gegen den Mitaufsteiger HC Gelpe/Strombach den zweiten Saisonsieg in der Regionalliga.

OSC Rheinhausen –

HC Gelpe/Strombach 27:22 (12:13)



OSC: Ranftler (10/4), Julian Kamp (5), Krumschmidt, Felix Molsner, Max Molsner, Rennings, Singh Toor (je 2), Grefer, Kryzun.



Alexander Grefer hatte früh Feierabend. Viereinhalb Minuten waren in der zweiten Hälfte gespielt, als der Kreisläufer und Abwehrchef des Handball-Regionalligisten OSC Rheinhausen nach seiner dritten Zwei-Minuten-Strafe vom Feld musste. Eine Schwächung, die einen Aufsteiger beim Stand von 14:15 schon mal aus dem Tritt bringen kann. Der OSC aber zeigte eine Trotzreaktion, rührte in der Schlussphase Beton an und feierte gegen den Mitaufsteiger HC Gelpe/Strombach vor rund 300 Zuschauern letztlich einen sicheren 27:22 (12:13)-Heimsieg.

„Das war ein hartes Stück“, atmete Trainer Thomas Molsner tief durch: „Die Jungs hatten Mitte der ersten Hälfte einen Durchhänger, haben sich danach aber wieder reingebissen.“ Nach einer konzentrierten Anfangsphase, die ihnen eine 6:3-Führung (13.) einbrachte, erlaubten sich die Rheinhauser einige technische Fehler und Lustwürfe und fanden in der Abwehr keinen richtigen Zugriff mehr.

OSC siegte im Kollektiv

Die vom früheren Dormagener Profi Michiel Lochtenbergh trainierten Gäste nutzten das konsequent, um die Partie zum 8:11 (26.) zu drehen. Wichtig war, dass der OSC bis zur Pause den Anschluss wiederherstellen konnte. Nach Grefers Platzverweis liefen Max Schwarz und David Kryzun im Deckungszentrum zu großer Form auf. Im Angriff rückte Jonas Rennings an den Kreis und erledigte den Job ebenfalls sehr zufriedenstellend. Als Torschützen taten sich Linksaußen Patrick Ranftler und Rechtsaußen Julian Kamp hervor.

Molsner: „Wir haben das im Kollektiv gut und mit großem Willen gelöst.“ Bis zum 21:20 (45.) stand die Partie auf des Messers Schneide. Dann führte der OSC die Entscheidung herbei, indem er zehn Minuten ohne Gegentreffer blieb, selbst aber drei Mal traf. „Wir haben mit viel Tempo nach vorne gespielt, weil Gelpe mit einem kleinen Kader angereist ist. Wir brauchten Geduld, aber in der Schlussphase hat es sich ausgezahlt“, so Molsner: „Ich bin stolz auf die Jungs.“

Nun geht’s nach Langenfeld

Mit 4:2 Punkten geht der Saisonstart als gelungen durch. Weiter geht es für den OSC, der nun Fünfter ist, am Samstag (19 Uhr) mit dem Spiel bei der SG Langenfeld. Gegen den Vizemeister sind die Rheinhauser naturgemäß Außenseiter. Mit einer Abwehrleistung wie am Sonntag ist eine Überraschung aber keineswegs ausgeschlossen.